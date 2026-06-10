Descubre quién es el primer finalista con pase directo a la gran final

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En la semifinal de 'Supervivientes 2026', los concursantes deben enfrentarse al juego "más importante" de la edición: 'El veredicto de Poseidón'.

Alvar, Maica, Alba Paul y Soto comenzarán lanzándose por los toboganes, nadarán hasta la estructura en el mar y cogerán una vara. Deberán traer ese objeto de vuelta a la playa para poder pescar con ellas seis sacos.

Dentro de los mismos, los supervivientes encontrarán una llave con la que abrirán un baúl para rescatar de él unos peldaños con los que tendrán que formar un puente para cruzar la pasarela.

Por último, en los arcos de red tendrán que traspasar dos esferas y llevarlas a la posición final. Sin embargo, no lo tendrán nada fácil porque se enfrentarán a una mesa llena de agujeros.

Será el primer superviviente que consiga llevar las dos esferas a la posición final quien pasará a ser finalista de esta edición y sin estar nominado. Si quieres ver el juego, no dudes en darle play al video principal.

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El nombre del último líder y

En un tiempo de 10:55 minutos, Alvar consigue el collar de líder ante la celebración de María Lamela: "¡Enhorabuena!". El concursante, con gran emoción, se lo dedica a "las bestias pardas" que le acompañan durante sus últimos días en los Cayos Cochinos.

Esto significa que Alba, Maica y Soto pasan a ser automáticamente nominados, siendo uno de ellos quien no pueda disputar la gran final.