Descubre cuáles han sido las reacciones de los supervivientes a sus nuevas imágenes y a sus cartas a sus 'yo' del futuro

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Llega el momento de que los finalistas de 'Supervivientes 2026' descubran su nueva imagen ante el espejo tras 97 días de aventura. Maica, quien estaba muy preocupada por ese corte extremo de pelo, se enfrenta a uno de sus mayores miedos descubriendo así cómo le ha quedado ese radical cambio de 'look'.

Pero no todo iba a ser tan rápido porque el espejo se va destapando poco a poco. "Uy, pues no he perdido todas mis curvas", asegura al ver sus piernas. Sin embargo, la espera llega a su fin y la superviviente descubre cómo es la nueva Maica Benedicto.

Con una cara de indiscutible asombro, Maica se lleva las manos a la boca para después se tocarse el pelo. "Estoy como 'shockeada'", confiesa a María Lamela, quien ha percibido una ligera sonrisa en su rostro. "Búa, qué impresión. Me cuesta hasta verme hablando", añade tras responder a la gran pregunta: ¿Se verá bien ante su nuevo corte de pelo?

Una vez se ha enfrentado al espejo, toca leer la carta que se escribió a sí misma antes de arrancar esta aventura. "Con lo intensa que soy, a ver", adelanta la concursante temblorosa por descubrir qué contiene el pergamino. Totalmente emocionada, Maica tiene que parar para coger aire y seguir leyendo en voz alta.

"Maica, has sido muy fuerte. Llegaste con muchísimos miedos sin saber que eras capaz de superarlos todos... La suciedad, los bichos y hasta las subidas de cortisol no son nada comparadas con tu fuerza, valentía y tus ganas de llegar hasta este último día. Puedes estar muy orgullosa de esta Maica que estás viendo en el espejo", son las palabras que le dedica María Lamela antes de despedirse de la superviviente.

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El turno de Alvar

Preparado, el espejo le revela a Alvar su nueva imagen. "Yo vine aquí 'gordete', preparado", recuerda el superviviente. Sin embargo, por el momento lo único que le llama la atención es lo "destrozado" que está su bañador.

Es cuando el espejo le muestra su rostro cuando Alvar se sorprende: "Estoy hecho un 'supervividor'". Y es que al concursante le gusta su nueva imagen: "¡Me he puesto en forma, por fin! Llevaba gordo bastante tiempo porque me gusta mucho comer y beber y soy un amante de la vida".

El superviviente también tiene una carta a su 'yo' futuro pero lo único que recuerda es que estaba nervioso cuando la escribió. Sin embargo, cuando la lee en voz alta ante la audiencia, confiesa: "¡Qué buena carta!".

"Te has definido muy bien y por supuesto que tu abuelo hizo historia pero tú has escrito un nuevo capítulo de la historia de tu gran familia aventurera. Ya no eres el nieto, ahora eres Alvar, y tienes que estar muy orgulloso de todo lo que has conseguido porque este es el primero de muchísimos capítulos y aventuras que te quedan por vivir", se despide María Lamela antes de que abandone la palapa por última vez.

El turno de Soto

El primero en descubrir su cambio de imagen era Soto, quien al ver su reflejo en el espejo señala: "Estoy viendo a un hombre delgadito pero fuerte. No estoy tampoco escuálido". Sin embargo, es cuando destapan su rostro cuando el concursante bromea: "Soy Papá Noel. Parezco Tom Hanks en 'Naufrago'". Soto no da crédito ante su nuevo 'look', de hecho, le "cuesta trabajo" reconocerse a sí mismo: "Es muy fuerte el cambio, es muy 'heavy'".

¿Pensará lo mismo al leer su carta a su 'yo' futuro? Aunque le cuesta por no llevar las gafas, el superviviente lee en voz alta el emotivo pergamino.

"Qué bonitas palabras. 97 días después fíjate dónde estás, tienes que estar orgullosísimo. Volviste 20 años después con el propósito de llegar al final y aquí estás", confiesa la presentadora tras escucharle.

El turno de Alba Paul

Deseando descubrir su cambio de imagen, lo primero que percibe Alba es su moreno tono de piel para después destacar su evidente bajada de peso: "Siempre he tenido un par de flotadores acompañándome, qué fuerte".

Sin embargo, lo que más le impacta es su rostro: "Me había acostumbrado a no mirarme. Me veo mayor". Un comentario que repite con incredulidad María Lamela: "Estás guapísima, Alba".

Por último, la superviviente procede a leer con miedo su carta a su 'yo' futuro. "Has cumplido 97 días en Honduras, así que siéntete muy orgullosa de lo que has conseguido y de demostrar que eres una luchadora", afirma la presentadora justo antes de pedirle que abandone la palapa por última vez.