Patricia Fernández 10 JUN 2026 - 03:19h.

Los supervivientes se despiden de los Cayos Cochinos y se suben al helicóptero, muy emocionados

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En la semifinal de 'Supervivientes 2026' llegaba la hora de decir adiós a Honduras, después de 97 días de aventura los concursantes salían de palapa por última vez para dar paso a un icónico momento del reality, el cierre de este mágico lugar que tantos momentos ha acogido durante la edición, siendo María Lamela la encargada de hacerlo.

La presentadora recorría la palapa mientras recordaba algunos de los que ya se han convertido en recuerdos de este 'Supervivientes 2026': la lluvia, el hambre extrema, todos los concursantes que han pasado y haciendo una mención especial a los cuatro finalistas, recalcando su lucha, constancia y valentía.

Sin olvidarse de agradecer a todo el equipo de 'Supervivientes' su dedicación: "Todos de los que formamos parte de la mayor y mejor aventura de la televisión. Hay una aventura más allá de la que veis, es la de los aventureros que la hacen posible, detrás hay un equipo de más de 200 personas trabajando día y noche, dejándose la piel, un equipo absolutamente incombustible, que desborda ganas, entrega y talento, que me ha enseñado todo lo que sé hasta llegar a día de hoy, que me ha enseñado que el verdadero espíritu de supervivencia también está dentro de cada uno de nosotros".

Un discurso con el que no podía evitar emocionarse: "Gracias por cuidarme tanto, sois los mejores. Gracias a ti Poseidón por ser el faro que nos guía en esta locura maravillosa llamada 'Supervivientes', espero que sea el primero de muchísimos viajes juntos. Gracias a los 22 valientes que se arriesgaron a dejar a vivir para aprender a sobrevivir y gracias a todos y cada uno de vosotros por seguirnos cada noche y darle sentido a todo lo que hacemos aquí. Ha sido difícil, sí, pero como las batallas que merecen la pena. Nos vamos muy felices porque lo hemos conseguido".

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Y con la frase "Supervivientes 2026' en Honduras llega a su fin, ahora sí compañeros: apagamos la palapa, volvemos a casa", se cerraba una apasionante aventura en los Cayos Cochinos con este adiós a la palapa.

Los supervivientes se suben al helicóptero para decir adiós a los Cayos Cochinos

Una despedida de Honduras que terminaba con los supervivientes diciendo adiós del que ha sido su hogar en estos casi cien días, lo hacían subidos a la barca con una mezcla de emoción y felicidad por todo lo vivido: "Hasta siempre".

Alba Paul, Alvar Seguí, José Manuel Soto y Maica Benedicto dejaban atrás todo lo que han vivido en estos cayos para subirse al helicóptero con el que aterrizaran en Madrid para enfrentarse a la gran final porque, entre uno de ellos, está el ganador de esta edición de 'Supervivientes 2026'.