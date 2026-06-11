Así ha aterrizado María Lamela en su primera gran final de 'Supervivientes'

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Ha llegado el gran día: después de 97 días en Honduras, los cuatro finalistas llegan a las instalaciones de Mediaset para vivir la esperadísima final y descubrir quién es el ganador de 'Supervivientes 2026'.

Pero antes, la primera en llegar en helicóptero es María Lamela, quien da las buenas noches desde las alturas a la audiencia del programa: "Hemos cambiado las aguas verdes de los Cayos Cochinos por este maravilloso cielo azul de la capital, qué ganas tenía de verlo".

En este día "la emoción es máxima y la felicidad también" porque están a punto de disputar una "final espectacular con un despliegue humano y técnico sin precedentes": "Una superficie de más de 3.600 metros cuadrados, más de 40 cámaras, dos controles de realización y 180 profesionales preparados para vivir una final inolvidable e histórica". Pero, la gran pregunta es: ¿cómo está viviendo ella su primera final de 'Supervivientes'?

Los sentimientos de María Lamela en su primera final

Cuando Jorge Javier le pregunta cómo se encuentra, María Lamela confiesa: "No me entra más emoción en el cuerpo, estoy en la enésima potencia de la emoción. A punto de llorar pero no lo voy a hacer porque nos queda mucha noche de emociones por delante". Y es que la presentadora tiene "muchas ganas" de reencontrarse con la gente.

Es en el momento del aterrizaje cuando María Lamela se quita los cascos y muestra a la audiencia el vestido con el que deslumbra al presentador: "¡Qué vuelo tiene!"