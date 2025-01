Supimos anoche que Aurah Ruiz es la infiltrada, pero no las razones auténticas por las que no se puede quedar como concursante todo el tiempo que la audiencia decida. Hablando con Ana Herminia se refirió a razones familiares que no fueron impedimento para que pasara más de tres meses de isla en isla en Honduras la pasada primavera. Tal vez no se quede porque aspira a protagonizar una serie basada en su vida con el futbolista Jesé Rodríguez, que actualmente juega en la Superliga de Malasia. Al final el ‘flipadómetro’ reventó con Aurah Ruiz antes de hacerlo con Alex Guita o Manuel Cortés. Apuesto que sueña con que la serie se llame ‘Soy Aurah’, emulando a ‘Soy Georgina’, mujer de Cristiano Ronaldo, entre otras cosas.

Aunque Aurah salga pronto de la casa para firmar el contrato con una plataforma de streaming, parece claro que antes saldrá Ana Herminia, Vanessa Bouza, Javier Mouzo, Romina Malaspina o Alex Ghita. Uno de ellos será el primer expulsado y aunque no lo sabremos hasta el jueves me parece que la cosa puede estar entre Alex y Vanessa. Ana se trabajó ayer bastante bien el recurso de la lágrima. Lo hizo antes de saber que estaba nominada, cuando Aurah le contó que es una infiltrada y no será su pareja en el concurso mucho tiempo más. Luego volvió a forzar a su lacrimal tras saberse los nominados (solo desconocen que está Alex entre ellos). En realidad, ya había estado llorando anteriormente, y eso que solo llevamos tres días de concurso.

Alex a punto de activar el protocolo de abandono en menos de un día

Menos de lo que tardó Ana Herminia en llorar fue el tiempo que pasó hasta que Alex Ghita estuviera a punto de activar el protocolo de abandono. A ver, que no esperase las gélidas temperaturas con las que la casa de Guadalix de la Sierra los esperó el jueves pasado puedo entenderlo. La casa llevaba dos semanas cerrada y ya se irá caldeando poco a poco. Menos entendible me parece que Alex no supiera cosas tan básicas como que tienen agua caliente solo un tiempo al día (80 minutos, por el momento), o que allí dentro hay que armarse de paciencia y acostumbrarse a tener poca actividad en el día a día.

"Elegí lo que menos me gusta: estar encerrado y el frío”, decía hablando solo en la terma. Por cierto, ese espacio está en principio reservado a los habitantes de la suite, a pesar de lo cual Alex la estuvo visitando en las primeras horas, hasta que le advirtieron de su error. Dice que ahí el tiempo pasa lentísimo, lo cual no podía nadie imaginar. Algunos concursantes deberían verse el programa un poquito antes de entrar. Por ejemplo, Óscar Landa no tiene televisión en casa, pero conoce el formato bastante bien. Vale, ha podido ir a verlo a otro lugar, pero debo confesar que no termino de creerme cuando hace como que no conoce a nadie. Esa pose me la conozco bien, y luego son los que se empapan del ‘¡Hola!’ cada semana y no se pierden un ‘’¡De viernes!’.

Cada concursante tiene sus razones para estar ahí

Y puestos a reseñar a los más precoces, el primer rifirrafe ha sido entre Marieta y Alex. Opina Sergio que Alex no se ha relacionado con nadie los primeros días. ¡Los primeros días!, dice. ¡Pero si anoche llevaban tres días de encierro! Pues para no relacionarse casi activa el protocolo de abandono y se las tiene tiesas con Marieta en una discusión donde ambos están igual de equivocados. Como ya avisé el viernes, en un GH de famosos no se puede hablar de partir de cero porque todos llevan su mochila, algo que condiciona la relación con sus compañeros y la valoración de la audiencia. Marieta y Alex lo saben y tiraron a dar utilizando el pasado de ambos y las razones por las que están ahí.

Alex había reprochado de algún modo a Marieta que estuviera condicionada por alguien de fuera. Se refería a su ex, dado que se lleva muy bien con Adara Molinero. Como si su relación con esa compañera no estuviera igualmente condicionada por parecido motivo. El encontronazo siguiente fue en la radio, que comenzó el sábado. Marieta recurría a la descalificación de Alex por estar concursando en GH Dúo gracias a haber tenido una bastante breve relación con Adara. A lo que este respondió aireando la participación de Marieta en ‘La isla de las tentaciones’ como algo de lo que avergonzarse. A ver, en ese programa poner los cuernos a la pareja liándose con un tentador es una posibilidad cierta. Nadie se puede sorprender por ello y si no llegase a suceder tendrían que cerrar el chiringuito, algo que nadie quiere.

Me parece hasta infantil el reproche de Marieta, tanto como el de Alex. Cada concursante está ahí por una razón y ninguna me parece vergonzante. Ni que Alex tuviera una relación y posterior ruptura con Adara, ni que Marieta participara en ese otro programa de la forma que lo hizo. Aquel también es conocido como entrenador de algunos famosos y esta estuvo después en ‘Supervivientes’ y ha sido colaboradora en el propio Gran Hermano. Aurah Ruiz también se apuntó a la descalificación por los motivos de la fama de Miguel Frigenti, de quien digo no entender que hubiera hecho nada para merecer ser concursante. Aquí la gente reparte carnets que validan o no la fama de los demás con excesiva soltura.

La diferencia entre Marieta y Alex es solamente que ella supo cerrar la conversación con brillantez y él agachó las orejas batiéndose en retirada enseguida. Cuando él reprochaba los cuernos a su novio de entonces (con quien concursaba) con Sergio, uno de sus compañeros de concurso ahora, contestó Marieta: “Sí, pero lo hice con mi co**, no con el tuyo”. Reconozcamos que esa alusión está de moda y Marieta está sirviendo de eso mismo desde el momento que contesta así de brava. Es cierto que ninguno de los dos tenía razón, pero ella supo cerrar el tema por todo lo alto.

La mala suerte de Miguel Frigenti

El otro gran protagonista de estos tres primeros días ha sido Miguel Frigenti. Es de primero de reality estar preparado ante la posibilidad de tener que nominar en cualquier momento en los primeros días del reality. Miguel es puro Gran Hermano y no perdió el tiempo intentando pactar las nominaciones con su pareja de concurso y también con otras parejas. Su primera opción fue la de Maica Benedicto y Óscar Landa. Se había estado llevando bien con ambos, y con buen criterio pensó que teniendo controlados los votos de dos parejas podía salvar el pescuezo. Su temor a que él y Maica estuvieran entre los primeros nominados no se ha cumplido, pero es cierto que sindicar los votos de dos parejas (mejor serían tres) da garantía de tener el suficiente control para evitar salir a la palestra.

Al final le salió todo mal a Miguel Frigenti. Primero porque al poco de hablar del tema con Alex Ghita este le estaba contando abiertamente todo lo hablado a Romina Malaspina. Y sin ocultar nada. Miguel y Maica se reían después y le calificaban de “simplón” y “sencillo”. Es decir, en su actitud más que maldad vieron ciertas limitaciones. Peor le salió la cosa a Miguel en las nominaciones, porque en un juego que hicieron en la pista de patinaje del pabellón no solo se dio un buen guarrazo sino que solo pudo coger una caja, la única que en lugar de una bola con un número tenía carbón, el mítico regalo de los Reyes Magos a los niños que se han portado mal.

En definitiva, Miguel y Alex no podían nominar al carecer de puntos que repartir. Miguel siendo el “pupas” de la edición se ganará el favor de la audiencia. Personalmente, me ganó con alguna mirada entre él y Maica que me dijo muchas cosas. Esas miradas son oro puro.

Observatorio de nominaciones

Como apunté antes, antes de nominar hicieron un juego en la pista de hielo que les daba ocasión de coger una caja regalo o dos y cada caja contenía una bola con el número de puntos que podían repartir, salvo la de Miguel Frigenti que tenía carbón (cero puntos). Por otra parte, para justificar que Aurah no pudiera ser nominada (tampoco pudo nominar) se inventaron un sospechoso juego de cultura general que le daría la inmunidad.

Así repartieron los dúos y tríos los puntos disponibles:

Ana > Vanessa, Javi y Romina (2)

Marieta, Manuel y Sergio > Vanessa, Javi y Romina (2), Alex y Miguel (2)

Maica y Óscar > Ana (3)

María y Dani > Vanessa, Javi y Romina (1), Ana

Jeimy y José > Vanessa, Javi y Romina (3), Maica y Óscar (3)

Vanessa, Javi y Romina > Jeimy y José (3), Ana (3)

Nominados provisionales: Ana Herminia, Vanessa Bouza, Javier Mouzo y Romina Malaspina. Eran cuatro nominados mínimo, pero la terna se ampliaría con el privilegio de los inmunes, que podían añadir un nombre (no un dúo o trío, solo una persona más). Eligieron a Alex Ghita, por lo que son cinco los nominados definitivos.

Ana nominó al trío de los Vanesos por Vanessa. El trío de inmunes también señalaron a la exconcursante del último Gran Hermano y su otra nominación fue por Alex, no por Miguel. María y Dani salvaban a Romina Malaspina de su nominación, no así a los dos cantantes gallegos. La mala suerte de Miguel Frigenti también llegó al resultado final de las nominaciones. El dúo de Miguel y Alex pensaban nominar a Jeimy y Aurah, arrastrando lógicamente a sus parejas. Pero Jeimy no salió nominada y Aurah es la infiltrada con aspiraciones, como empecé contando.

Moleskine del gato

Con un 63 % de los votos la audiencia decidía anoche que Aurah tuviera que llevar la contraria en todo a Vanessa, opción que ganó a la de lo mismo con Marieta o con el presentador (Carlos Sobera). Ignoro cuándo empezará el juego de una infiltrada que tendrá al menos alguna misión, no como Pedro García Aguado.