Los dos grupos de 'GH DÚO' están más separados que nunca y se han enfrentado durante la gala

Óscar y Miguel Frigenti han sido los protagonistas junto a José María Almoguera y Sergio

Jose María Almoguera se plantea abandonar si María, 'la jerezana' es la expulsada: "No me voy a arrepentir de irme"

Las últimas nominaciones están dando mucho de qué hablar en la casa de 'GH DÚO'. La división entre los dos grupos está más clara que nunca y esto ha provocado un tremendo lío en pleno directo. Ion Aramendi daba paso a un vídeo en el que Miguel Frigenti y Óscar hablaban de cómo el otro grupo dejó "tirada" a Marieta en las nominaciones y de cómo esto no ha tenido consecuencias porque "no se enfadan" a pesar de "traicionarse".

Tras lo ocurrido, no dudaban en definir a los miembros del equipo contrario como unos "cobardes". Y, después de que toda la casa viera este vídeo, se formaba una tremenda discusión en pleno directo. "La verdad que estoy flipando. Marieta sabe la relación de amistad que nos une. Lo que tenemos que hablar entre nosotros, a ellos ni les va ni les viene", comenzaba María 'la jerezana'.

"A mí cobarde me parece ponerme de vuelta y media ahí y luego venir aquí y reírme las gracias. Si tienes que decirme algo, dímelo a la cara, ten cojon** y me lo dices a la cara. Que no te sabes ni mi nombre, ¿de qué vas? Me parece una falta de respeto. Déjame en paz", continuaba José María Almoguera dirigiéndose a Óscar.

José María acusa a Óscar de tener "doble cara"

Era entonces cuando el propio Óscar les preguntaba por qué se ofendían tanto, si siempre les había transmitido lo que pensaba de ellos: "A mí que me llames cobarde me da igual, es la doble cara. Vienes de buenas conmigo y me duele que seas así", le explicaba el hijo de Carmen Borrego.

Acto seguido, la discusión se extendía entre miembros de los dos grupos y Ion Aramendi se veía obligado a intervenir: "Escuchadme, que al final voy a tener que pegar un bocinazo. Por favor, respetad el turno de palabra. No habléis uno encima de otro".

El presentador daba paso entonces a Marieta, que aseguraba no sentirse "traicionada": "Por supuesto que no. No me importa ser la gran decepción de Óscar Landa porque Óscar Landa no es nadie para mí y antes de ayer me estaba dando un abrazo después de criticar a su amigo delante de mí".

Sergio estalla durante la gala

Pero aquí no acababa todo. La gala avanzaba y Óscar protagonizaba un segundo enfrentamiento, esta vez con Sergio. Ion Aramendi daba paso a un nuevo vídeo que dejaba claro que los dos grupos no comparten el mismo sentido del humor. En él aparecía Frigenti imitando a Sergio y esto se convertía en motivo de una fuerte discusión.