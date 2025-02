"Si se va ella, yo me quiero ir", confesaba José María a Marieta en una conversación en la que María, 'la jerezana' escuchaba muy atentamente y reaccionaba: "Pues no, tú tienes que seguir hasta el final". "Al concurso has venido solo y tienes que llegar solo hasta lo último, al final, a lo mejor esto se acaba y tú te arrepientes", le aconsejaba Marieta, pero este no piensa igual: "Que sí, pero yo no me voy a a arrepentir de irme".