Marieta cree que Miguel Frigenti es el culpable de que haya dos grupos en la casa de Guadalix

El concursante reacciona a las palabras de su compañera: "No me cargues a mí el resultado de tus propias decisiones"

Ion Aramendi comunica a Maica que fue la salvada durante el debate y esta reacciona en directo: "Estoy muy contenta"

Durante el directo de 'GH DÚO: Límite 48 horas' no ha faltado la tensión, los dos bandos diferenciados y que los concursantes han podido ver imágenes de su convivencia, han terminado en varias discusiones, una de ellas entre Marieta y Miguel Frigenti.

Unas imágenes de Marieta diciendo que hay grupos en la casa por culpa de Miguel Frigenti hacían reaccionar al concursante: "Todos somos adultos para relacionarnos con quién queramos y te voy a dar un consejo: relacionate con quien te apetezca, dejar de relacionarte con alguien porque tiene un amigo que no es afín a ti. Yo no soy responsable de que tú no te relaciones con Óscar o Maica, es decisión tuya. No me cargues a mí el resultado de tus propias decisiones. Me parece que eres muy cobarde, muy infantil y una metemierda".

"Has estado un mes haciendo un concurso de anodina, ¿dónde está la Marieta que se pegaba con la 'tablet' en 'La isla de las tentaciones'? ¿dónde está la Marieta rebelde de 'Supervivientes'? Porque has estado un mes callada, no hagas el concurso a mi cosa y no metas mierda a mis compañeros, que es de muy mala persona", añadía Frigenti visiblemente enfadado.

Marieta no dudaba en responder a su compañero: "No sé por qué duele que le diga que es líder de su grupo cuando llevan diciéndome desde el primer día que soy la líder del mío. Si no quieres lo mismo, no lo hagas tú".

Miguel Frigenti volvía a tomar la palabra: "Molesta mucho es que yo tenga conocimientos por analizar este formato durante tantos años y me quieren borrar del mapa. Lo siento mucho, me voy a quedar aquí jugando y siendo yo mismo mientras la audiencia lo decida".