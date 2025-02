Vanessa entra de visita a la casa de Guadalix y discute con Maica durante la semifinal de 'GH DÚO'

Maica tiene claro que "no quiere saber nada más" de Vanessa después de todo lo ocurrido

Algunos exconcursantes de 'GH DÚO' han subido a la casa de Guadalix de visita, dos de ellos para quedarse como jefes de campaña, momento en el que han tenido la oportunidad de reencontrarse con los finalistas.

Tensión entre Maica y Vanessa en su visita a la casa de Guadalix

Vanessa era una de las personas que visitaba la casa y Carlos Sobera preguntaba a Maica por su relación con ella: "¿Sigues dolida con ella? ¿hay algo que te gustaría decirle?". Y la concursante se sinceraba: "Ya me quedó claro todo lo que tenía que saber sobre ella, no quiero saber nada de ella".

"Es algo mutuo y cuando salga fuera va a ver muchas cosas de otra manera. Los buenos no son tan buenos y los malos no son tan malos", respondía Vanessa, que apuntaba directamente a Daniela: "Tendrás que parte de razón tiene en lo que te dijo y que parte no. Yo te dije que no me creo tus caídas, no creo que sea algo tan..."

Maica recordaba que Vanessa "le dijo cosas que no se esperaba jamás" y queno entendió los celos con Javi. "Precisamente porque te consideraba mi amiga te digo las cosas", decía Vanessa y Maica no estaba de acuerdo con esto: "Si te quieres inventar algo... a palabras necias... me parece lamentable que alguien se tenga que invetar que me caigo, jamás se me hubiera pasado por la cabeza. Una amiga de verdad se espera a que salga y hablamos las cosas".

