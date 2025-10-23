El Gato Encerrado Analizar ‘realities’ es para el gato tan satisfactorio como formar parte de ellos para sus concursantes. El placer de ver frente al de ser visto.

Compartir







23 OCT 2025 - 09:28h.

Nora decidió vaciar el cargador de su revolver antes de que llegase la hora decisiva del duelo contra La Jose. Desactivó así un duelo que prometía gran tensión, aunque la audiencia votante lo tuvo muy claro y dos terceras partes de los votos fueron para asegurar la continuidad de La Jose. Nora llegó a asegurar tras la gala del lunes que si se iba su rival ella abandonaría. Después ha estado continuamente pidiendo el voto para La Jose porque ella no quería seguir. Aunque me parece una pérdida notable, a quien quiere marcharse se le ha de poner puente de plata, como al enemigo que huye, según dijera Gonzalo Fernández de Córdoba, más conocido como el Gran Capitán.

Tengo la sensación de que cualquier cosa ha servido para poner en solfa a Nora, con razón o sin ella. Anoche mismo, Anabel Pantoja la criticaba por no haber estado pendiente de la interminable elaboración del arroz con pollo que preparó a los candidatos. Anabel llegó a la casa poco antes de la hora de comer, directa desde su ensayo para Bailando con las estrellas. Les propuso dejar para después lo que estaban cocinando para hacer su propia presentación. ¿Qué estaban cocinando en la casita? Arroz con pollo. La casualidad. Nora y Joon, aludidos por Anabel, son quienes cocinan más habitualmente. Normal que les sentase mal cambiar su propio arroz con pollo por el de Anabel, que además terminó teniendo un aspecto no muy bueno.

Nora se llevó la prescindible crítica de Anabel, igual que ha sido censurada por algunos de sus compañeros de manera injusta y exagerada muchas veces. Otras con razón, es evidente. Pero entiendo su zozobra cuando comprueba que la hija de Amparo ha entrado con la idea fija de conseguir que su madre le de la espalda. Ruth advirtió a Nora de que no la traga sin que hubiera mediado enfrentamiento alguno. Entre todos (o casi todos) la pintaron como una persona aficionada a las broncas y muchas de ellas fueron iniciadas por otros o inducidas de manera premeditada y con mala intención, como es el caso que cuento de Ruth.

Livia, última en incorporarse

Livia fue anoche la última en incorporarse al grupo de candidatos, y cuando digo “última” me refiero a que no habrá más. Si mis cálculos no me fallan han pasado por esa casa un total de 17 aspirantes: Noa, Jana, Cristian, Joon, La Jose, Amparo, Marta, Enrique, Nora, Anthony, Daniella, Daniel, Gloria, Gustavo, Ruth, Asier y Livia. David estuvo la primera gala en plató, pero no llegó a pisar la casa. El programa decidió que Noa no siguiera el proceso, mientras que Marta y Gloria se fueron por propia voluntad. Antes que Nora se habían ido por decisión de la audiencia Enrique, Anthony y Daniel. Es decir, hasta este momento hemos tenido 7 bajas y aún quedan en el juego los 10 restantes.

De los 10 candidatos que siguen en el juego hay 5 que ya están en la fase final del proceso, siguiéndolo con interés desde el sofá, y de los otros 5 solo 3 han de llegar al final. Es decir, habrá todavía 2 descartes entre La Jose, Amparo, Ruth, Asier y Livia. Me atrevo a pronosticar que La Jose y Amparo van a estar entre los siguientes en pasar al sofá, por lo que la otra plaza será disputada entre Ruth, Asier y Livia, últimos en incorporarse al juego. No veo a Ruth junto a su madre en la fase final y de Livia no se puede decir nada tras haber pasado tan solo unas horas en la casita. Ahora bien, Asier sí que ha enseñado ya la patita, y a sus compañeros no les ha gustado mucho.

Asier, el diamante forjado a fuego

Se pasó un poco Asier con los símiles para describirse a sí mismo. Este candidato comparte con La Jose el estilo excesivamente florido a la hora de venderse. Ayer decía este último lo siguiente: “Una muñeca siente y llora, no solo luce”. Curiosa manera de defender su permanencia en el proceso de casting, bien es verdad que lo terminó consiguiendo, fuera o no por esto. El día anterior había afirmado Asier que está forjado a fuego, a lo que añadía: “Los diamantes nacen a base de presión”. No puedo negar que es original recurrir a la cristalización del carbono en condiciones de inmensa presión para explicar cómo es él. En adelante puede rematar la floritura diciendo que un diamante no sería nada sin el proceso de purificación, corte y pulido al que le somete el ser humano. Y, ya que estamos, que es para siempre, como dice la canción.

Debo confesar que la impresión inicial de que Asier es un creído y está excesivamente pagado de sí mismo, se esfumó cuando le escuché contar su dura historia con estas descripciones tan trabajadas. Será creído, pero al menos se lo ha currado un poco. Si el relato que hizo de su vida es cierto en su totalidad serviría para un manual de superación personal. Está claro que el cocinero tira ahora más hacia el trabajo de coaching, o bien podría escribir frases motivadoras de esas que pone algún fabricante en sus tazas. Igual sería interesante poder rascar un poco para ver si es todo palabrería o hay un fondo de autenticidad, pero no sé si vamos a tener tiempo para ello.

Aunque Gustavo tardase tan solo una semana en pasar al sofá, está claro que la debilidad del formato es que los últimos en entrar tienen desventaja, como ya he señalado anteriormente. Por eso no concibo que Amparo o La Jose se queden fuera y pasen a la fase final Ruth, Asier o Livia. Ahora bien, con la salvedad de Livia, de la que me niego a decir nada todavía, entre Ruth y Asier tengo claro que pasaría este último. A partir de ese momento solo quedará la decisión final, que se me antoja realmente complicada. ¿Cómo elegir entre los ocho candidatos definitivos? Solo tengo clara una cosa: por mí, que no sea Cristian.

Cristian ha sido definitivamente cazado

Lo tengo dicho: Cristian dice a cada uno lo que quiere escuchar. No podía estar más acertada Daniella, a quien secundaron Nora y Jana. No sé si porque Asier le inspiró, pero la verborrea con la que improvisó el feriante lo del rayo de sol parece propio de un mal alumno. A Asier se le dan mejor estas florituras. Cristian lo intenta, pero no para de quedar al descubierto su intención. Básicamente se trata de dejar contento a su interlocutor o interlocutora, al tiempo que seduce al espectador transmitiendo una imagen de bonhomía difícil de creer.

Tiene razón Daniela en que chirría verle poner de hoja perejil a Nora para después darle clases de motivación con frases que ni siquiera valen para las tazas de las que hablé antes. La explicación es que a Cristian la da lo mismo hablar mal de una compañera o dar después vergüenza intentando inflar su ego. Lo que le importa es quedar como un chico bondadoso, honrado, sencillo y afable. No pondría tanto empeño en ser visto así si fuera real. Solo se empeña en pintarse así quien sabe que su carácter y valores están en las antípodas de lo que dice. Por cierto, ¿es hoy lo de mostrarse tal cual es o todavía debemos esperar? Fue la promesa de Cristian el pasado lunes, y si es que ha pasado me lo he perdido. ¡Mala suerte!

A la tercera terminó Amparo de mosquearme. A dura penas le pasé lo de pringar a todos con espuma de afeitar, jueguecito que apenas se habrá visto en Gran Hermano unas cuantas docenas de veces. Me costó más lo de robar objetos personales a los que no estaban en el ajo, aunque ahí tuvo la complicidad de Jana y no me acuerdo quién más. Ahora bien, no puedo con las bromas escatológicas en la que se simula tener cagalera y otras ocurrencias. Dejé de mirar la pantalla del 24 horas, por lo que no sé si llegaron a utilizar crema de cacao a modo de lo que ya sabemos. Si se le deja, Amparo es capaz de convertir la casita en un campamento infantil de verano. No hay nada de ahí a partirse de la risa diciendo “caca, culo, pedo, pis”.

Las lágrimas de Joon

Tras más de 20 días de encierro, Joon ha soltado su primera lágrima. Lo logró Amor Romeira con una prosa mucho más contundente y mejor construida que las de Asier y La Jose juntos. Destacó la buena labor hecha por el aspirante con estas palabras, entre otras: “Estás haciendo que la gente salga de ese bucle, de ese bache. Hay gente que no llega a fin de mes, y tú has contado tu historia y que hasta tu adolescencia no te diste cuenta de las necesidades que había en tu casa. Gracias por hacerlo, porque así has abierto muchas mentes y muchos corazones”.

Dice Amor que Corea (así llamó a Joon, sin que nadie le advirtiera que tiene un nombre) aborda con humor la tragedia, lo cual puede evitar que esta sea traumática. No estoy seguro si coincido o no con la exconcursante de GH 9, pero no puedo dejar de apreciar su manera de expresarse. Y por lo menos para Joon fue importante lo dicho. Tanto que le llegó a arrancar unas cuántas lágrimas, con lo complicado que parecía. Veo a Joon más humano desde entonces. Bendita visita.

Moleskine del gato

A ver si logro entenderlo: resulta que Gustavo lleva justo una semana encerrado y se emociona al conectar por vídeo con sus padres desde Uruguay. No solo eso, sino que se interesa por cómo están de salud. A ver, sería mucha mala suerte que en siete días alguien hubiera sido desahuciado por la ciencia médica. Lo mismo digo de Daniella, que disfrutó la visita de madre y abuela. Aparte de que en un principio me resultó complicado saber quién era quién, sea dicho en reconocimiento al buen aspecto de su señora abuela, parecía que llevasen sin verse meses. Basta de exageraciones en absoluto necesarias.

Propondría a Bea Retamal que se enterase del menú el día que ella vaya a entrar en la casita, se presente allí casi a la hora de comer y lleve las viandas para hacer justo ese mismo plató. Lo de Anabel tiene que crear tendencia.