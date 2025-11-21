El Gato Encerrado Analizar ‘realities’ es para el gato tan satisfactorio como formar parte de ellos para sus concursantes. El placer de ver frente al de ser visto.

21 NOV 2025 - 07:52h.

Lo más importante del dilema en las nominaciones de la tercera gala no es tanto quiénes quedaron nominados como aquellos que escurrieron el bulto con una mentalidad cortoplacista. Almudena se escondió detrás del riesgo ajeno, lo cual la audiencia acostumbra a castigar. Tengo dicho que esto es un concurso que premia la regularidad. Todo se evalúa, independientemente de que haya sucedido ayer o hace quince días. De igual modo que hacer un concurso perfecto no garantiza quedar fuera de la competición por un error en la última semana. Almudena consintió que quedasen nominados Raúl y Lorena mientras ella disfrutaba de salvarse esta vez. Su cobardía moral no le traerá nada bueno.

Pílamo, Comendador de Fuenteovejuna, disfrutaba del poder mientras mandaba a otros a enfrentarse a los peligros. Su abuso de autoridad y escasa valentía lo llevó a un final violento. Poner a otros en el frente tiene a menudo malas consecuencias. Almudena terminará saliendo a la palestra y entonces se puede encontrar a un público que está deseando echarla. Tampoco es nada improbable que quede nominada en breve porque, a pesar de lo que algunos le hagan creer, no la están apoyando ni siquiera quienes mejor relación mantienen con ella. Entre su grupo ya es uno de los eslabones más débiles, pero tiene pinta de que lo va a ser más todavía.

Íñigo le había dicho a Almudena: “Te voy a agradecer siempre”. El motivo de su gratitud era la atención prestada a sus historias para no dormir sobre la relación que mantienen él y Edurne. Como no tuvo ocasión de resarcirse anoche decidió salvar a Raúl, tal vez para que no se sintiera mal Almudena por haber tenido que poner en peligro a dos personas para salvarse ella. Luego volveré al privilegio de la salvación y el de añadir a otro nominado a la larga lista de esta semana, con seis candidatos a abandonar la casa. Ambos privilegios tienen un componente de sorpresa, el primero por no elegir a alguien entre sus más afines y el segundo por la traición a Belén por parte de su amiga Paula.

Salió Diego

A Diego no le benefició nada la polémica con su hermano en la primera gala. Es un caso peculiar porque no me pude poner del lado de ninguno de los dos y ante la disyuntiva de su entraba solo Diego, los dos o ninguno prefería esta última opción. Diego empezó estigmatizado por su hermano, que dijo no querer hablar del conflicto familiar y aseguró que nunca diría nada malo de su hermano mientras le ponía a los pies de los caballos, nunca mejor dicho. Habría podido superar ese estigma con su actitud en los primeros días de convivencia. Sin embargo, deambuló por la casa como un fantasma, sin entablar lazos con nadie y apenas participando en conflictos. Cuando la cosa parecía no poder ir a peor tuvo su primer enfrentamiento y terminó de cavar su propia tumba.

Se equivocó Diego quitándose los guantes de la prueba y provocando así uno de los diez fallos permitidos. Tuvo suerte de que la superasen porque en caso contrario los reproches se hubieran acumulado por parte de sus compañeros. Para la audiencia eso es un dato intrascendente y anoche tuvo la oportunidad de demostrar lo difícil que es levantarse de tantas calamidades y errores. Su oscurantismo, ese trasfondo que se le adivina hace que no lograse enternecer a la audiencia con sus lágrimas en el comienzo de la gala. Todavía me preguntó cómo es posible que este concursante tuviera un porcentaje de votos tan próximo al de Belén, segunda más votada para abandonar el concurso.

Observatorio de nominaciones

Ayer dije que no era necesario mantener las inmunidades. Pues la primera en la frente: en lugar de dos inmunes tuvimos seis. Las últimas pájaras han sido inmunes dos semanas, igual que lo fueron los primeros en habitar la pajarera. Luego, un juego relacionado con la prueba semanal que habrá de comenzar hoy tuvo como ganadores a uno de los cuatro grupos de cuatro concursantes que ellos mismos formaron. Ganaron Jonay, José Manuel, Íñigo y Edurne. Pues bien, dado que estos cuatro también eran inmunes, los dos últimos llevan encadenando tres semanas de inmunidad. Las dos primeras por ser pájaros y la tercera por ganar el juego de los martillos de anoche.

Con Paula, Patricia, Jonay, José Manuel, Íñigo y Edurne exentos de salir a la palestra los otros tres grupos se disputaban en un principio tres plazas en la sala de nominaciones para el próximo jueves. ¿Por qué hay entonces seis nominados? La respuesta es distinta en cada caso. El grupo que formaban Raúl, Lorena y Almudena (también Diego, luego expulsado) prefirieron no pelear, quedando nominados los dos primeros, como ya ha contado antes. Diferente fue lo sucedido en el grupo de Cristian, Joon, Desi y Rocío. Tengo claro que no entendieron la mecánica y creyeron que debían salvar a uno de los cuatro en lugar de elegir un solo nominado. Por eso decidieron salvar a Rocío, quedando los otros tres expuestos. Solo lo hicieron como tocaba en el grupo de Aroa, Mamadou, Belén y Quili, quedando este nominado por decisión propia.

Quili es el caso opuesto a Almudena, por lo que en justa correspondencia le debería salvar la audiencia esta vez y cuando salga nominado. Priorizar el compañerismo a la ambición debe tener su recompensa. Por tanto, los nominados provisionales eran: Arturo, Lorena, Quili, Desi, Cristian y Joon. De los tres últimos podría decir lo mismo que de Quili, y también de Raúl o Lorena. Aunque Lorena se vio un poco arrastrada por su compañero, en puridad también se sacrificó para salvar a Belén, que había estado recientemente en la sala expulsiones.

Estando Raúl, Lorena, Quili, Desi, Cristian y Joon nominados, los ganadores de la prueba decidieron salvar a Raúl y las pájaras meter entre los nominados a Belén. Hubieran sido polémicas ambas decisión sin depender de los compañeros elegidos. Aún más si los primeros salvan a Raúl dejando a Lorena ante el riesgo de ser expulsada. Ella seguirá creyendo que ese es su grupo hasta que conozcan la definitiva lista de nominados. Por su parte, Paula no defendió en ningún momento meter a Almudena, por ejemplo, en lugar de castigar con una segunda nominación consecutiva a su amiga Belén. A buen seguro Patricia habría elegido a Almudena si llega a saber que diría esto sobre ella tras la gala: “Pienso que estaba mal con su marido y por eso entró aquí, porque sus actitudes le tienen que molestar”.

Lorena y Belén están más en riesgo que el resto de nominados (tal vez junto a Quili) y ambas tienen ahora razones para desconfiar de personas que han estado considerando afines. La bofetada de Paula a Belén se escuchó anoche hasta en Saturno, que en febrero vivirá una conjunción con Neptuno en la constelación de Piscis. Esto no me interesa nada, pero a Belén sí. Belén vuelva a estar en la palestra y si se salva de nuevo dará en la casa una imagen de fortaleza. Una fortaleza dudosa si tenemos en cuenta que al comienzo de la gala un 39,6 % de los votos eran suyos, frente al 41,5 % de Diego. También es la segunda nominación de Lorena y no hace falta que lleguemos a decir “no hay dos sin tres”. Igual toca demostrar que sí es posible.

El culebrón de Íñigo y Edurne

Con la misma artificiosidad con la que Íñigo estuvo a punto de besar a Edurne un día, asistimos al siguiente a una escenificación de la ruptura en la relación entre ambos. Que una pareja rompa antes de serlo es curioso. El caso es que ayer se dirigieron la palabra lo justo y necesario, más en la gala que durante el resto del día. Me parece injusto que se destaque tanto el contraste de un Íñigo lloriqueando en la casa mientras Edurne hace una bromas con Jonay en el ‘confe’. Sobre todo si no se dicen algunas lindezas que ha soltado de ella Íñigo. Por ejemplo, que su estilo de vida fuera no va con Edurne. ¿Qué está sugiriendo? O que a su madre no le gustará ella. “No lo sé, Rick”, pero a mí me ha parecido un poco clasista.

A pesar de la falta de comunicación entre Íñigo y Edurne esta le defendía en su enfrentamiento con Mamadou, siendo este uno de sus intocables. Curioso que lo defendieran Paula y Patricia, pero no Edurne. Tampoco me extraña viendo los bucles en los que entra Íñigo. Contra Mamadou ya tuvo su brote, y otro contra Joon. Íñigo y Jonay interpretaron mal lo dicho por Mamadou. Entre “me la pela estar nominado” y que le de igual seguir o no en el concurso hay un matiz importante. Una cosa es no tener el miedo de Almudena a sentarse en la sala de expulsiones y otra es no querer seguir.

Cuando lo hablaban Mamadou e Íñigo después de la gala este evitaba entrar al fondo del tema queriendo hacer ver que su objeción era respecto a las formas. “A lo mejor es que en mi ambiente decir ‘me la pela’ está más mal visto que en el tuyo”, decía. Claro que también le había afeado que dijera “estoy de chill” en una gala anterior. El ingeniero está un poco desactualizado y debe pensar que a todo el mundo se niega como él a aprender términos que emplean los más jóvenes. Que tengan un beef por algo tan random me da un cringe importante. Obvio.

Moleskine del gato

El recibimiento de moda en la casa de Gran Hermano exige revolcarse por el suelo, aunque cuando anoche volvía Belén de la sala de expulsiones no hicieron la croqueta como el jueves anterior Aroa con Mamadou. Ojalá lo mantengan toda la edición.

En el tonteo de Quili con Paula no se puede reprochar nada a ninguno. Los dos están siendo suficientemente claros. Quili le ha dejado claro que opta a ocupar el lugar de su novio y Paula también ha sido muy sincera asegurando que solo le ve como un amigo. Otra cosa es que los dos mantengan su postura. Puede Quili cansarse y tirar la toalla o ella aplazar su boda con el Señor (con mayúscula) y enrollársela a la cabeza (la toalla). Veremos.

Y una cosa más. Cristian y Joon siguen haciendo radiografías precisas a sus compañeros. Hablando los dos de Íñigo ha dicho Cristian lo siguiente: “Me he dado cuenta de que cuando está nervioso y le dices algo se lo toma como un ataque y se pone a la defensiva”. Vale, pero ahora me pregunto yo: ¿cuándo no está nervioso Íñigo?

[Todas las imágenes de este texto han sido capturadas por el autor]