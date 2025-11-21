Belén o Diego, uno de los dos concursantes tiene que abandonar la casa después de que Jorge Javier notifique el nombre del expulsado

Jorge Javier Vázquez comunica una importante noticia en 'Gran Hermano 20' que cambia por completo el rumbo de la convivencia

Compartir







Los tres nominados de la semana de 'Gran Hermano 20' entraban en la sala de expulsión, momento en el que Jorge Javier conecta con ellos para informarles que tiene en su poder el sobre que contiene el nombre. Él ya sabe quién de los tres se salvará el primero esta noche, pero asegura que no lo adivinarán por su cara pues es una "esfinge".

Sin hacerles rogar, procede a decir quién de ellos tendrá la oportunidad de volver a la casa de Tres Cantos: "La audiencia ha decidido que debe continuar en la casa... ¡José Manuel!".

El concursante celebra abrazando a sus compañeros y agradeciéndoselo a una persona especialmente: "Le quiero mandar muchos besitos a mi padre, mi madre y mi hermano. Estoy bien, muchas gracias por todo y a seguir".

Belén o Diego: el nombre del expulsado de la semana

Tras reanudar y volver a cerrar votaciones, el presentador vuelve con otro sobre pero, esta vez, el nombre que contiene es el del expulsado. "La audiencia ha decidido que debe abandonar la casa... ¡Diego!", comunicaba Jorge Javier.

Al escuchar el nombre, ambos compañeros se abrazan pero es Bel�én quien anima con gestos cariñoso ante la emotiva mirada de la madre de Diego. El presentador da la enhorabuena a la salvada y el pésame a Diego, quien aguanta el tipo con lágrimas en los ojos.

"Me lo esperaba por una parte y ahora mismo no me lo creo. Hasta que no vaya allí y te vea, sigo viviendo en una película constantemente. No me imaginaba estar aquí, debo verlo desde fuera", confiesa.

Y, aunque se le ve emocionado, el concursante asegura con firmeza no tener ganas de llorar. Eso no significa que no vaya a echar de menos la casa y a sus compañeros: "Habéis hecho muy buen trabajo, es un casoplón y he estado muy a gusto en ella".

Belén se despide tras dar las gracias a la audiencia por permitirle vivir este "experimento social" y deja solo a Diego, quien no sabe "cuál es la sorpresa ahora". Jorge Javier le pregunta si le gustaría recibir en ese momento la visita de su hermano, con quien no se habla, pero su respuesta es contundente: "No".

Eso sí, está seguro de que probablemente haya visto su concurso pues es un fiel seguidor del programa. Lo que no sabe tanto es si le habrá gustado su paso por el mismo. Ahora, cree fielmente que no habrá hablado en plató sobre su enfrentamiento por un motivo: "Es una persona reservada".

Así ha sido su calurosa y 'accidentada' llegada a plató

"Su entrada en la casa estuvo marcada por su enfrentamiento con su hermano que incluso rechazó su entrada en la casa por no coincidir con él. Solo ha estado dos semanas y se marcha sintiendo que la mayoría de la casa nunca le ha entendido. La audiencia, en una votación muy ajustada, tampoco. La puerta de 'Gran Hermano' se abre para decidir a Diego Blázquez", introducía el presentador.

En plató, el ahora exgranhermano era recibido por sus familiares y amigos. Sin embargo, la emoción le ha llevado a tener un pequeño accidente al chocarse con la mesa que llega a asustar a Jorge Javier: "No pasa nada".

Diego reconoce haber tenido lágrimas conteniéndose en los ojos: "Muchas sensaciones, muchas emociones... La casa es otro mundo y no me imaginaba ver aquí tanta gente. Es que no vemos esto desde dentro entonces es una locura". Sin embargo, la entrevista en profundidad al expulsado tendrá que esperar hasta el debate del domingo, ¡no te la pierdas!