El Gato Encerrado Analizar ‘realities’ es para el gato tan satisfactorio como formar parte de ellos para sus concursantes. El placer de ver frente al de ser visto.

02 DIC 2025 - 09:01h.

Día tras día casi toda la casa arremete contra José Manuel cuando no está presente. El nivel de las críticas se ha ido intensificando hasta alcanzar ayer su punto álgido. Nadie cree las cosas que dice y ya se han dado cuenta perfectamente de que come más que nadie mientras controla lo que comen los demás. Edurne decía ayer que “es un mentiroso”, acusándolo de haber inventado que alguien se puso cuatro lonchas de pavo en un sándwich. Por su parte, Joon contaba a Cristian cómo había sido testigo de que José Manuel había pasado comida de un plato a otro una vez estaba repartida la comida para que le tocase más cantidad que a nadie. El mismo ha repetido infinidad de veces que necesita alimentarse más que otros por estatura y constitución.

Tras ver cómo toda la casa hablaba mal de José Manuel, llama más la atención ver que solamente Paula se posicione en su contra, sin contar a Belén que aunque esté también nominada fue preguntada por su posicionamiento. No niego que pueda haber más animadversión hacia Patricia, pero los comentarios recurrentes y continuos en la casa están siendo contra José Manuel. ¿Cuál es la razón por la que no quieren mostrarle todo lo que tienen en su contra? Parece que temieran enfrentarse a él, como si le debieran algo o este escondiera en el jardín de su casa un cadáver que necesitan mantener oculto. Solo se me ocurre que contemplen la posibilidad de su regreso a la cocina, ahora ocupada por Rocío y Desi.

¿Egocéntrico o narcisista?

Íñigo está entre quienes empezaron llevándose bien con José Manuel y ahora no para de sacarle punta a cada cosa que hace. Ayer le quiso mandar de vuelta al gimnasio para que no pisara la cocina porque llevaba las manos sucias. Fue un fracasito del vasco porque su compañero no pudo consentir que le dijera lo que debía hacer. Íñigo presume de que ya no habla con él, cansado de que cuando le empieza a contar una historia interrumpe para contar la suya. El principal problema es su yoísmo. Como dice un poema de Jacinto Benavente: ”¡Yo, yo, yo, yo, yo, yo! / Y luego: ‘A mí, para mí, / en mi opinión, a mi entender’ / ¡Mí, mí, mí, mí! / ¡Y en francés hay un ‘moi’!”. Terminando así: “Solo los que aman saben decir… ¡Tú!”.

José Manuel empezó siendo para Íñigo un egocéntrico y luego ha evolucionado a narcisista. No sé si es intencionado el orden, pero me cuadra más al contrario. Según la RAE egocentrismo es: “Exagerada exaltación de la propia personalidad, hasta considerarla como centro de la atención y actividad generales”; mientras que narcisismo significa: “Excesiva complacencia en la consideración de las propias facultades u obras”. Teniendo muy similares definiciones parece más lógico ir de la parte al todo y no al contrario. Pero qué sabré yo, un humilde opinador y contador de historias.

Sobre los cambios de afinidades que ha experimentado José Manuel ya hablé otro día. Es algo que no se les ha escapado a sus compañeros más críticos, como es el caso de Íñigo. Ayer mismo señalaba su último movimiento acercándose a Joon y Cristian. En su opinión pretende que evitar que le den puntos en las próximas nominaciones, si llega a ellas. El propio José Manuel está muy seguro de que así será. Ahora bien, ignora que este jueves pasará el camión de mudanzas por la casa y eso se traduce en el voto positivo de la audiencia. No creo equivocarme mucho pensando que José Manuel con ese tipo de votación estaría más en peligro que con la convencional.

Los posicionamientos dejan a Patricia al borde del abandono

No abandonará, pero anoche Patricia pedía a sus familiares y amigos el voto para lograr ser la próxima en abandonar la casa, expulsada por los votos de la audiencia. Uno de los motivos, imagino que no el único, fue que tuviera muchos posicionamientos en su contra. Siete compañeros prefieren su expulsión que la de Belén y, aún con mayor diferencia, de José Manuel. Por eso destaco lo contradictorio que resulta ver a toda la casa molesta con un concursante y solo a Paula detrás de él en los posicionamientos. Contra Patricia se manifestaron Desi, Mamadou, Quili, Aroa, Raúl, Íñigo y Rocío. Belén tuvo en contra a Edurne, Jonay, Cristian y Joon. Y José Manuel solo a Paula, como ya he contado. Jonay apreció demasiada suavidad en los razonamientos de quienes se posicionaban contra Patricia, lo que no evitó que ella quedase hundida tras los razonamientos de sus compañeros. La embargó el llanto en cuanto estos acabaron, después de haber estado guerrera y asumiendo su propia defensa contestando a todos.

Patricia llegó a afirmar que prefería su propia expulsión, lo cual la sitúa al borde de solicitar el protocolo de abandono, aunque ya digo que no lo hará, tengo pleno convencimiento de ello. Belén y José Manuel, por su parte, se eligieron mutuamente como primera opción de cara a la expulsión. Belén se convertía así en la segunda en posicionarse contra José Manuel, lo cual insisto en que es muy contradictorio con lo visto y escuchado durante el día por parte de quienes estamos pendientes de la emisión 24 horas. Son dos realidades incompatibles, por un lado lo que se comenta en la casa y por otro lo ocurrido durante los posicionamientos.

A Edurne le está creando rechazo Íñigo

La misma Patricia que tuvo en los posicionamientos más compañeros en su contra que los otros dos nominados es la elegida habitualmente por Edurne para contarle sus cosas más íntimas, estén o no relacionadas con el concurso. A Patricia, y solo a ella, le habló de su transición. Ayer volvía a confiar en ella y le actualizaba el estado de su relación con Íñigo. Dice Edurne que le está “creando rechazo” ese compañero. Su miedo es que vaya a más y termine traspasando la línea de no retorno. El caso es que ya no le sale hacerle una caricia, si bien se podría acostar con él “por algo carnal”, sin perspectiva alguna de que sus caracteres lleguen a ser compatibles. Patricia señalaba con acierto que si no llega a ser porque coincidieron en la pajarera la primera semana seguramente no habría existido nada entre ellos.

Íñigo también habló de Edurne en lo que empieza a ser un ejercicio tan repetitivo como cansino. Ya prevé que pasará lo que no quería que pasase: que la relación se vaya al traste. No le gusta que le corrija todo el rato ni que pase el día sin buscarle apenas. Son cosas menores todas ellas. Sin embargo, no lo es que Íñigo compare a Edurne con Almudena porque esta no acostumbrase a corregirle. Si llega a oídos de Edurne que hace ese tipo de comparaciones pienso que la ruptura se podría precipitar y ser definitiva. Mientras algo así no suceda les tendremos como Piolín y el gato Silvestre siempre a la gresca, pero sin poder vivir uno sin el otro.

Traiciones mutuas

Aroa y Cristian se sienten traicionados mutuamente. Me da la impresión de que es cuestión de piel, porque los dos encontronazos que han tenido no se han basado en nada serio que explique tanta tensión. Creo que a Aroa le llamó la atención Cristian en el oasis, pero desde aquello ha llovido mucho. Ayer Cristian andaba de confidencias con Joon mientras ambos se cogían de la mano. Estuvieron así mucho rato y, de nuevo, me gustó la reacción de Joon. Lejos de dar alegremente la razón a su amigo quiso tener primero toda la información, intentar entender su postura e imagino que se puso en las botas de Aroa antes de dar su opinión, cosa que apenas hizo. Es de buen amigo ser sincero y saber escuchar. A veces solo se necesita eso.

Quienes no tiene pinta de que vayan a traicionarse nunca son Rocío y Desi. A esta última no le hizo ninguna gracia que Almudena diese a entender que su amiga Rocío debía hacer el concurso sola. Esto significaría apartarse de Desi, lo cual sería uno de los mayores y más inesperados cismas en la historia de Gran Hermano. Ni el cisma de Oriente y Occidente lo superaría. Pero sobre esto habló con más detalle en el vídeo del moleskine de hoy.

Moleskine del gato

Hay bromas que nunca entenderé. Edurne no se posicionó contra Patricia, pero unas horas antes le hacía creer que había puesto laxante en su comida. Se lo creyó hasta el punto de tirarla. Como broma es discutible, pero en adelante sería de agradecer que no llegasen tan lejos. Peligro para la salud de Patricia no hubo, pero se quedó sin comer.

Ya he adelantado el tema central del vídeo que cierra hoy este escrito. Hablo de algunos de los errores que cometen los concursantes en su despedida de la casa tras ser expulsados. Almudena es un buen ejemplo de lo que no se debe decir.

[Todas las imágenes de este texto han sido capturadas por el autor]