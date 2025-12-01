Edi Insua se sincera con los concursantes de 'Gran Hermano 20': "Sentía desmotivación"

Gran Hermano 01 DIC 2025 - 17:16h.

Edi Insua ha visitado la casa de 'Gran Hermano 20' junto a su pareja, Violeta Crespo

Edi Insua hizo una espectacular entrada en la casa de 'Gran Hermano 20' este domingo y se dio a conocer a los nuevos concursantes a ritmo de la música. Como Anabel Pantoja y Violeta Crespo, él también entró para con motivo de la nueva prueba semanal y aprovechó para darles algunos consejos.

Él estuvo 99 días en el reality show de Telecinco y ha querido compartir su experiencia con la nueva generación: “Lo único que os puedo decir es que disfrutéis hasta de los ratos de aburrimiento, porque cuando salgáis, los vais a echar de menos”, declaraba el que ahora tiene un canal de éxito en Mtmad junto a su pareja.

Edi Insua se confiesa con los concursantes de ‘GH 20’

El que fuera concursante de la decimonovena edición de ‘Gran Hermano’ ha apuntado que es normal que durante la experiencia tengan “picos de subida y de bajada”: “Yo hubo un día, el día 50, que me quería pirar. Sentía desmotivación. Pero es lo más normal, vais a tener esos momentos”, añadía el novio de Violeta Crespo.

Pese a que tuvo momentos de flaqueza, el gallego ha querido resaltar que la experiencia para él fue muy positiva: “Solo vais a recordar lo bueno. Es una experiencia de la hostia. Si entro a otro concurso, lo viviré con ilusión, pero no será lo mismo porque ya sabes cómo funciona todo”, declaraba.

