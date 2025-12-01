Gran Hermano 01 DIC 2025 - 16:57h.

Ambos concursantes se quejan en la pecera de José Manuel tras el encontronazo que ha tenido con Íñigo

Gran Hermano, en directo: Joon y Jonay empiezan a cansarse de Josema: "es siempre yo yo y yo"

Durante esta mañana, José Manuel e Íñigo han tenido un encontronazo porque el vasco le ha dicho al sevillano que se lave las manos antes de ponerse a cortar una calabaza para comer todos porque "viene del gimnasio". A José Manuel no le ha gustado esa queja de Íñigo: "Yo hago lo que me sale de los coj****. Ya me has mandado dos veces y no me callo ni una. En la cocina trabajo yo, no trabajas tú", afirmaba tajante José Manuel. En ese momento, Íñigo ha abandonado la cocina indignado.

Tras esta bronca, Íñigo y Jonay han criticado al de Sevilla en la pecera y se han quejado de la actitud que tiene desde las nominaciones: "Le ha cambiado la cara. Se cree que por salir conmigo el que se va a ir soy yo, y está muy equivocado", explicaba el canario.

Íñigo se ha quejado de la contestación de su compañero en la cocina: "¿Ahora me vienes a decirte que te he contestado mal por decirte que te laves las manos cuando vienes del gimnasio?". Los dos concursantes han criticado la "falta de higiene" a la hora de cocinar y su autoritarismo en la cocina: "Ha venido a enseñarme a pelar una calabaza y se ha puesto a quejarse de que le diga que se lave las manos".

Íñigo tacha a José Manuel de "estratega"

"Al principio le entendía. Yo pensaba que iba a evolucionar e iba a cambiar un poco de ser tan "yoísta", pero sigue siendo igual. Está enrocado en la comida", explicaba el de Vitoria, que admitía que no le gustaba el comportamiento que tiene con sus compañeros.

Íñigo ha afirmado que José Manuel es un "narcisista" porque ve "lo ajeno y no lo propio" y porque no tiene nada de autocrítica: "El día que pidió perdón, a mi luego me dijo que lo hizo por estrategia". Además, ha explicado que el sevillano solo quiere el dinero y llegar a la final para conseguir el maletín.

