El Gato Encerrado Analizar ‘realities’ es para el gato tan satisfactorio como formar parte de ellos para sus concursantes. El placer de ver frente al de ser visto.

Compartir







26 ENE 2026 - 08:51h.

Los “repes”, como dice Belén Rodríguez, concursantes antes conocidos como los “babies”, nos hicieron saber anoche que hasta aquí ha llegado la broma. Llevamos más de dos semanas cargando las culpas a Cristina Piaget sobre todos los males que aquejan la casa de GH Dúo, pero vamos a ciegas con algunos de sus compañeros, como la propia Belén o Anita Williams. Sandra Barrios, Juanpi Vega, Andrea Sabatini y Mario Jefferson se posicionaron contra Belén y le cantaron las verdades del barquero. Se plantaron ante tanta impostura y falsedad, salieron de su ostracismo para abrir los ojos a la audiencia. Hay otros problemas en la casa que no se llaman Cristina.

No voy a negar que Cristina es insoportable muchas veces y tiene el don de sacar fácilmente de quicio a quienes con ella conviven. Pero no dicen toda la verdad quienes la acusan de haber cogido un pimiento y ocultan que lo utilizó cocinando verduras para ella y para Sonia Madoc. Ocultan que Raquel Salazar, cocinera oficial (cargo no electo porque se les olvidó preguntar a todos si estaban de acuerdo) esconde comida para Manuel y Gloria González. ¿Se explica ahora mejor que los hermanos se posicionasen contra Cristina? Tampoco dicen que Anita tiene escondidos 5 cartones de leche, a los que no pueden acceder todos por igual. Acusan a Cristina de meter mano en neceseres ajenos, pero no tienen en cuenta que Manuel escondió el suyo y nunca se lo dijo, hasta que horas más tarde lo terminara encontrando.

Se le da importancia a todo lo que hace Cristina Piaget

Todos son igualmente exagerados y tienden a darle importancia a cosas insignificantes, considerándolas de vital trascendencia. No excluyo a nadie, me da igual Cristina dolida porque Carlos Lozano dice en una gala que se aísla ella sola como Anita repitiendo hasta la nausea que la modelo le cogió el palosanto, dejándolo después al alcance de todos. Pero cuando Cristina se acerca demasiado a Raquel arman más drama que si lo hace Antonio Canales con Cristina. Solo falta que Carlos censure a su compañera de dúo por esa actitud, cuando él también se acercó peligrosamente a Sonia pocos días después de comenzar la edición. A Cristina no le perdonan sus errores de los primeros días, pero a Carlos sí, por lo visto.

Raquel dice de Cristina que “le huele la boca a perros muertos” y no pasa nada. Pero sí pasa cuando Cristina llama “ceporra” a Raquel y esta exagera el dramatismo vendiendo que se ha metido con su físico y ha venido a decir que está gorda. Pero el DLE (diccionario de la Real Academia Española de la lengua) define así “ceporro”: “Persona torpe e ignorante”. Que no sepa el significado de la palabra podría confirmar que le encaja, pero Belén se atreve a decir a los de las tentaciones que deben estudiar el diccionario porque no manejan bien la lengua. Aparte de lo inoportuno de apuntar tal cosa después de que hablara el italiano Andrea, tampoco está ella para mucho presumir tras haber mostrado su profunda ignorancia en geografía. No sabía ni situar los continentes, no digo más.

No quiero insistir mucho más en la doble vara de medir que está sufriendo Cristina en esa casa. Solo una cosa más: he visto a Raquel criticando a Cristina porque pica el perejil y las zanahorias sin lavar. Bien podría haberse fijado también en que Anita lava vajilla y cubertería sin emplear nada de jabón ni restregar con un estropajo. Solo pone las cosas bajo el grifo, les da un agua y a escurrir. Por sanidad pública y la correcta evolución de todos dentro del concurso sugiero que el programa interceda si nadie es capaz de enseñar como se friegan los cacharros a esta concursante.

Belén Rodríguez y Cristina Piaget concentran todos los posicionamientos

Lo supo ver bien Mario (al que Belén llama “el musiquito”) cuando comentaba lo del pimiento: “A ver, solo ha cogido un pimiento. Si lo hubiéramos cogido cualquiera de nosotros no haría nadie ningún jaleo”. Esto anunciaba la posible rebelión de los jóvenes, confirmada durante los posicionamientos. Nadie se puso detrás de Carlos ni de Carmen Borrego. Belén terminó con Sandra, Juanpi, Andrea, Mario y Cristina detrás; mientras que contra Cristina se pusieron Sonia, Anita, Manuel, Gloria, Raquel, Belén, Carmen y Carlos. Me atrevo a decir que Manuel, Gloria y Sonia lo hicieron por miedo a la vieja gloria televisiva conocida como Belén Ro. Este giro de los acontecimientos era previsible después de que observáramos a Mario, Juanpi, Manuel, Gloria y Anita quejarse de la actitud de Raquel, Belén, Carmen y Carlos con el tema de la cocina.

Tampoco estaban contentos los jóvenes de la casa con los turnos de la prueba y la escasa disposición que han mostrado ante ella Belén y Carmen. No es extraño que cometieran 8 errores, 5 más de los permitidos, por lo que no la han superado y dispondrán de solo un euro por persona y día para hacer la compra. ¿Por qué luego no se posicionan todos ellos contra Belén? Me atrevo a decir que por miedo, como digo. Saben que van a tener menos problemas personales con cualquiera que con Belén. No tiene sentido que los hermanos González estuvieran ayudando a montar el rap de Cristina contra Carlos, no paren de criticar a Belén y luego se posicionen contra aquella.

Mario dice de Belén que “podría ser un poquito de buena gente”, Gloria afirma que la colaboradora le hace la pelota a Anita porque sabe que sale de Supervivientes y tiene muchos seguidores, y Raquel la compara con su nieta porque “tiene las mismas pataletas”. Pero luego solo Mario es coherente y se posiciona contra Belén. Se han ido dando cuenta de la estrategia del divide et impera (“divide y vencerás”) que practica Belén, capaz de pedirle a Gloria que difunda el bulo de que a Cristina no le ha gustado el pollo cocinado por Raquel. Algo puede tener que ver también que los tres de las tentaciones entrasen una semana más tarde, tiempo en el que pudieron pulsar la opinión de la audiencia. En todo caso, la realidad se va abriendo camino, a veces a un ritmo demasiado lento, pero con paso seguro.

Aciertos y errores en la estrategia de Belén

Con todo, entiendo la estrategia de Belén y hasta le agradezco que esté jugando a este juego que es Gran Hermano. Ella acierta en intentar enfrentar a los demás, pero falla al elegir como principal objetivo a Cristina. Los acontecimientos le han llevado a ello, porque no va tirar piedras contra su tejado pidiendo la expulsión de Carmen y con Carlos está empleando otra estrategia paralela que la obliga a tenerlo contento. Al presentador le basta con que se le diga “monstruo televisivo” y todas aquellas otras cosas que se pueda intuir quiere escuchar. La apuesta más segura en la que pueden coincidir los otros tres nominados es sacar de la casa a Cristina. Lo cual es incompatible con no dar la impresión de que se están pasando un poco con ella. Y, sobre todo, no evita la sensación de “todos contra uno” que tantas veces benefició a la víctima de la situación.

Parece mentira que llevando casi un cuarto de siglo comentando realities (casi tantos años como tiene este género televisivo) caiga Belén en errores tan sonados. Ya ni siquiera pueden echar mano del argumento ad populum porque está visto que no toda la casa va contra la misma persona. En el fondo los “repes”, como ella dice, le han podido hacer un favor a la colaboradora porque de no ser por sus posicionamientos de anoche se estaría repitiendo el panorama de casi todos contra un concursante, algo que tantas veces hizo ganador a este. Estoy seguro de que Carlos Lozano recordará el caso de su expareja Miriam Saavedra, ganadora de GH VIP tras haber estado nominada 10 veces (todas las semanas menos una).

Belén Ro intenta poner a toda la casa contra Cristina Piaget y eso es un error porque esta sería la más beneficiada si lo consigue. Aunque tampoco está teniendo mucho éxito, y lo pudimos comprobar anoche. Aun así es poco probable que muchos se pongan del lado de Cristina o la defiendan ante el resto de los compañeros. Como mucho pueden cargar contra Belén, que es ahora mismo su némesis. Pero para apoyar a Cristina hay que ser muy valiente porque fácilmente sufrirían las burlas y ridiculizaciones de quienes ya han demostrado lo bien que se mueven en el ataque grupal contra una única persona. De momento, eso no pasará.

Una nueva espantada de Cristina Piaget

Me pareció una falta de respeto que Cristina abandonase el salón mientras se hablaba de ella, por muy negativo que fuera el tono y aunque estuviera escuchando mentiras. No es muy diferente a lo que opino de las diarias amenazas de abandono por parte de Carmen. Anoche Cristina también quiso marcharse y no debió ser fácil hacerla entrar en razón. Tengo dicho que si un concursante habla de marcharse debería ser expulsado de inmediato y se les acaba así la tontería. A Gran Hermano se va preparado para aguantar cualquier cosa que no sea ilegal ni denigrante para la persona. Es posible enfrentarse a un ambiente mayoritariamente hostil y decepciona que a la mínima quieran esquivar situaciones desfavorables.

También agradecería que se aclarasen dentro de la casa cosas como el inexistente codazo de Cristina a Carlos dentro del cubo trasparente de la prueba. La duda fue resuelta para la audiencia, pero permanece dentro de la casa de Tres Cantos. Estoy seguro de que en la medida que vieran desmentir comentarios maliciosos contra Cristina serían más los concursantes que se reposicionen para ir en contra de sus principales enemigos, como pasaba anoche con los posicionamientos de cuatro concursantes. Los jóvenes son ahora mismo quienes menos beligerantes se muestran contra Cristina. Al final nos pueden salvar la edición, porque me temo que esto peligraría sin la nueva reina del reality, esa modelo de los ochenta casi olvidada llamada Cristina Piaget.

Moleskine del gato

Así estaban anoche los porcentajes ciegos: 35,0 %, 32,6 %, 23,5 % y 8,9 %. De manera excepcional, supimos que el porcentaje más bajo corresponde a Carlos Lozano, sin que se parasen las votaciones ni se salvase. No habrá salvación hasta el especial de mañana.

Raquel y Mario compartían el metro cuadrado del cubo de la prueba y ambos mostraban extrañeza ante la pregunta que hace Jorge Javier Vázquez tras cada ronda de nominaciones sobre si alguien quiere usar su poder. ¿Poder? ¿Qué poder? Se preguntaban ambos. Miembros, precisamente, de los dos dúos que disfrutan de esos poderes.

Negaba Belén que hubiera preguntado a Antonio nada más regresar felizmente a la casa por aquellas cosas que ha podido saber durante sus días fuera, pero en el directo se escuchó que el bailarín le comentaba hasta el porcentaje de audiencia media que están haciendo las galas de GH Dúo.

Al privilegio de que les sirvan el desayuno en la cama a los habitantes de la suite, se une desde anoche que Carmen y Belén vayan a dormir en camas buenas mientras sus compañeros siguen en los camastros. Es otro privilegio, en este caso por haber mantenido bien la mentira de la supuesta relación en el pasado entre Belén y John.

[Todas las imágenes de este texto han sido capturadas por el autor]