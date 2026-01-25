Pedro Jiménez 25 ENE 2026 - 23:43h.

Cristina Piaget ha explotado en pleno directo de 'GH DÚO' y se ha ido del salón harta de las continuas "acusaciones" de sus compañeros. Y es que son muchos de ellos los que han destapado que la modelo y actriz coge algunas de sus cosas sin permiso y es por eso que la pareja de concurso de Carlos Lozano ha estallado y se ha ido. Finalmente, algunas como Raquel Salazar se han visto superadas por la situación y han acabado entre lágrimas. Además, más adelante, Ion Aramendi ha anunciado que Cristina Piaget está pensándose si abandonar el concurso o no, una situación límite que ha dado un revés por completo a la gala de este domingo.