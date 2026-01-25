Logo de telecincotelecinco
Cristina Piaget se va en plena emisión de 'GH DÚO' ante las "acusaciones" de sus compañeros ¡y acaba queriendo abandonar!: "¡Esto es un paredón!"

Cristina Piaget se va en plena emisión de 'GH DÚO' ante las críticas de sus compañeros. telecinco.es
Cristina Piaget ha explotado en pleno directo de 'GH DÚO' y se ha ido del salón harta de las continuas "acusaciones" de sus compañeros. Y es que son muchos de ellos los que han destapado que la modelo y actriz coge algunas de sus cosas sin permiso y es por eso que la pareja de concurso de Carlos Lozano ha estallado y se ha ido. Finalmente, algunas como Raquel Salazar se han visto superadas por la situación y han acabado entre lágrimas. Además, más adelante, Ion Aramendi ha anunciado que Cristina Piaget está pensándose si abandonar el concurso o no, una situación límite que ha dado un revés por completo a la gala de este domingo.

