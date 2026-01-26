Pedro Jiménez 26 ENE 2026 - 02:02h.

Todo esto ha ocurrido en unos posicionamientos cargados de tensión y llenos de sucesivos choques: así ha ocurrido todo

Cristina Piaget se va en plena emisión de 'GH DÚO' ante las "acusaciones" de sus compañeros ¡y acaba queriendo abandonar!: "¡Es un paredón!"

Compartir







La gala de 'GH DÚO. Cuentas pendientes' que hemos vivido este domingo en Telecinco ha presenciado unos posicionamientos llenos de tensión. Pero sin duda, el momento de más tensión ha sido cuando Sandra, Juanpi y Andrea, en este orden, se han puesto detrás de la colaboradora, con esta estallando por completo y protagonizando los tres exconcursantes de 'La isla de las tentaciones' y Belén Ro un enfrentamiento sin precedentes... con algún reproche, quizás, un tanto inesperado.

En primer lugar, Sandra se ha colocado detrás de Belén Ro, asegurando que su estrategia no le está gustando: "Para mí 'Gran Hermano' hay que disfrutarlo y dejar el trabajo fuera". Además, la andaluza ha mencionado que Belén Ro "condiciona a Carmen Borrego y toda la mierda le cae a ella".

Además, Sandra le ha acusado a Belén Ro de preguntarle a Antonio Canales en su regreso a la casa qué sabe de fuera, algo que esta ha negado. Sandra ha continuado con su argumento tras posicionarse detrás de ella, esta vez alegando que Belén Ro se suele "escaquear de las pruebas" cuando la aprueban todos. "Porque lleves 20 años en la televisión no eres más aquí que nadie", ha dicho Sandra, tajante en sus palabras.

Belén Ro, tajante con Juanpi y sus "cuernos"

Los posicionamientos han continuado, esta vez con Juanpi -de la misma manera que su compañera de trío en el concurso- colocándose detrás de Belén Ro: "Está últimamente insoportable. Es una persona maleducada y llevo dos días sin hablar con ella. Además, se ríe de mis cuernos". Ante esto último, Belén Ro se ha mostrado contundente: "Me río yo y toda España".

Este último tema ha generado un nuevo choque, con un Juanpi que ha indicado que prefiere tener cuernos que "ser mala como ella": "Los cuernos se olvidan, pero tú vas a ser mala para siempre". Sandra ha dado la cara también por su expareja, señalándole a la colaboradora de Telecinco que fuera no tendrá la oportunidad de que nadie le ponga los cuernos porque "nadie le va a aguantar para estar en una relación". "Son una panda de cobardes", ha dicho Belén Ro.

Andrea, el tercero en discordia, se ha posicionado también detrás de Belén Ro, argumentando que a pesar de que los primeros días se llevaba bien con ella, posteriormente ha habido una serie de cosas que le han hecho señalarla de cara a la expulsión del próximo jueves: "Compañerismo cero", ha dicho el italiano. Mario Jefferson es otro de los concursantes que también se ha posicionado detrás de la colaboradora.