El Gato Encerrado Analizar ‘realities’ es para el gato tan satisfactorio como formar parte de ellos para sus concursantes. El placer de ver frente al de ser visto.

Compartir







20 FEB 2026 - 08:31h.

La historia se repite y, una vez más, la gran protagonista de la edición se queda a las puertas de la recta final. Cristina Piaget cayó anoche ante Anita Williams (58,7 % frente a 41,3 %), experta en el disimulo que lleva desde el principio dejando que sus afines en la casa carguen con las culpas mientras ella se salva todas las veces. El llanto de Carlos Lozano tras la expulsión más injusta que recuerdo en la historia de Gran Hermano en todas sus versiones era el llanto de muchos, el llanto de una audiencia que agradece a Cristina que nos haya hecho recobrar la confianza en nuestro programa preferido. Lo dijo Jorge Javier Vázquez anoche y pongo mi rúbrica aprobando cada una de sus palabras elogiosas hacia Cristina.

El suspense duró hasta el mismo momento de conocer el resultado de la expulsión. Ni siquiera tuvimos la pista con las sentencias de los juicios porque se votaba conjuntamente por la culpabilidad o la inocencia de Cristina y Anita. Naturalmente, no pude votar porque para mí merecían sentencias diferentes. El único que mereció la absolución de la audiencia fue Carlos, que se perfila como el gran ganador. La salida de Cristina allana su camino hasta el maletín. Ayer recorrió un trecho enorme gracias a sus lágrimas por Cristina. Embargado por la emoción dijo lo que me faltó que dijera más veces mucho antes, que Cristina lo ha pasado muy mal. Lo injusto no es la votación de la audiencia, sino que le hayan hecho la vida imposible. Y que sea los mismos que siguen en el juego, pudiendo acreditar solo ese discutible mérito, diría más bien demérito.

Como digo, hemos visto en ocasiones anteriores a quien más protagonismo había tenido ser vencido por alguien que hizo un concurso irrelevante. Coincide que quien más contenido genera suele discutir más, posicionarse en todo tipo de conflictos y no callarse ante las injusticias. Por tanto, hay de esa persona más vídeos polémicos que de los demás. Esto lleva acompañado seguidores muy fieles, pero también muchos detractores. Sin embargo, el concursante irrelevante es un secundario que a menudo permanece tapado y domina, incluso, el poco noble arte de hablar a medias, abriendo la puerta a la duda ante posibles acusaciones sobre su actitud. En último término, siempre tienen la opción de negarlo todo.

El protagonista está en el foco desde el primer minuto, por tanto, acumula más errores. Esto genera una narrativa en su contra que hace pensar a algunos en cierta animadversión por parte del programa, cuando no hacen otra cosa que aprovechar aquello que interesa. ¿Por qué hay más vídeos negativos de Cristina Piaget que de Juanpi Vega? Porque este último es la nada, por lo que ni siquiera vídeos tiene. Y de tener alguno es en una fiesta enseñando el culo. Con todos los respetos al gusto de cada cual, no sigo Gran Hermano para ver las posaderas de Juanpi, ni las de Sandra Barrios. Tampoco me molesta, solo que es indicativo de hasta qué punto no tienen nada mejor para ofrecer al espectador.

“Ya ha dado todo lo que tenía que dar”

Quienes anoche votaron para expulsar a Cristina imagino que pensaron “ya ha dado todo lo que tenía que dar”. Otros le reconocerían que ha sido el alma del concurso, pero no quieren que gane. Entre estos algunos pensarían que de quedarse le podía disputar el triunfo a Carlos y prefieren que este se tome la revancha tras su segundo plaza frente a Laura Matamoros, que seguramente va a ser más protagonizará esta noche en Telecinco de lo que fue en su edición. La salvación de Sandra Barrios y Gloria González beneficiaba a Cristina Piaget porque todos los votos de estas dos concursantes irían a parar a Anita Williams. Incluso la de Carlos Lozano porque aquellos de sus seguidores que estuvieran votando por Cristina para salvar al presentador se podrían ya relajar. Sin embargo, Cristina tenía en contra todo el fandom de sus enemigos, de Anita a Raquel Salazar. No cuento a Antonio Canales porque mucho me temo que no tiene fandom ninguno.

El perfil polémico de Cristina le ha perjudicado. Sería menos de lamentar si hubiera perdido frente a un concursante de los que no nunca han hecho daño a nadie, pudiendo acreditar que es buena persona. Anita ha intentado dar esa imagen, pero es todo una fachada que se derrumba con mirarla con algo de atención. A pesar de lo cual le ha valido para cargarse a la que insisto en señalar como la gran protagonista de la edición. Y luego está el espejismo de unas redes sociales capaces de crear burbujas que nos hacen creer a un concursante imbatible. El voto real es otra historia, y nada tiene que ver con las opiniones en las redes. La percepción digital no siempre coincide con la audiencia en su globalidad. Diría más bien que no coincide casi nunca, menos últimamente. Por triste que parezca, a menudo gana el que molesta menos y no quien más aporta.

Cristina ha tenido el foco puesto en ella todo el tiempo, lo cual ha hecho más visibles sus errores. Cuando Anita le deseó un cáncer lo hizo de manera tan disimulada que ni el “magistrado” Chamorro hubiera sido capaz de demostrar que dijo lo que todos sabemos que dijo. En otras ocasiones, como señalé antes, descargó en sus amigos las culpas, borrándose de la foto de manera particularmente habilidosa. Por eso anoche veíamos más malos gestos de Cristina que de Anita. Esta es sibilina y poco corajuda. Si llegan a sacar determinadas imágenes algo habría hecho para que terminase incriminada su enemiga, Carlos o, en último término, el resto de habituales en la ratonera.

De bromas con la manta de Carlos

Se lo dijo muy clarito el “magistrado” Chamorro a Manuel: “La mayor penitencia que puede usted tener es aguantarse todos los días a sí mismo. Menudo castigo lleva encima”. Me atrevo a afirmar que estuvo “clarividente” con este concursante. El mismo que la última madrugada había vuelto a la carga con sus mal llamadas bromas escondiendo la manta de Carlos, haciéndole creer que la habían medio metido en el jacuzzi. Le dieron el cambiazo y usaron otra manta igual a la que Carlos. Aunque ellos dicen que no era suya porque es de todos. No dijeron lo mismo cuando Cristina se bebió un refresco común porque estaba en un armario, llamándola “ladrona” y “ratera”.

Todo salió como habían planeado. Quisieron sacar de quicio a Carlos y usaron la manta de rehén. Luego hacía el numerito Gloria llorando y su hermano Manuel en su línea chulesca y desafiante. Este fue el cerebro de la operación una vez más, aunque ahora le tocaba a Carlos el papel de víctima. Es como si supieran que se iría Cristina y había llegado el momento de ir a por él. Lo único bueno de este episodio es que Carlos pudo comprobar que él también pierde los papeles cuando le provocan. No es solo Cristina por ser cómo es. Ayer le sacaron a él de quicio. Si eso sirvió para que se metiera en los zapatos de su compañera podría hasta darlo por bueno. Aunque se me vislumbra que no llegarán tan lejos con Carlos Lozano. Les falta valor.

Observatorio de nominaciones

Cada uno tuvo que coger uno de los libros con el logotipo del programa en su lomo, dentro de los cuales había el modo que nominaría cada uno. Las nominaciones transcurrieron así:

Gloria (6 puntos a una persona) > Carlos (6)

Manuel (nominación directa) > Carlos

Juanpi (1, 2 y 3 puntos) > Manuel (1), Anita (2) y Gloria (3)

Sandra (no nomina y tiene el poder de la salvación)

Anita (1, 2 y 3 puntos) > Gloria (1), Juanpi (2) y Manu (3)

Carlos (1 punto) > Gloria (1)

Nominados provisionales: Carlos (directo), Gloria (5) y Manuel (4). Sandra tiene el poder de la salvación, por lo que salva a Gloria, subiendo Anita (2) y Juanpi (2). Nominados definitivos: Carlos, Manuel, Anita y Juanpi.

No se pudo repetir la nominación mutua entre Juanpi y Gloria porque esta tuvo que dar todos sus puntos a un único concursante. Pero Gloria volvió a ser la más nombrada entre sus compañeros. Le dieron puntos tres de ellos (Juanpi, Anita y Carlos), mientras a Manu o Carlos les nominaban dos, y solo uno a Anita. El punto de Carlos dio lo mismo porque la terna de nominados habría sido la misma lo diera a quien lo diera. Solo Sandra se salvaba esta vez y el karma se volvía contra Anita, que salía nominada de nuevo. Es inevitable que una parte de la audiencia tenga a estas horas ganas de una revancha y vuelva a intentar concentrar el voto contra Anita.

Moleskine del gato

El domingo tenemos la ocasión de ocupar nosotros el sitio del “magistrado” Chamorro y hacer nuestras propias acusaciones (o la defensa). Momento increíblemente oportuno para recordar a Anita aquellas cosas que logró pasaran inadvertidas. O para que Sandra vuelva a enfrentarse a la incoherencia de hacer un mundo porque Cristina la llamó “zo***”, cuando ella le había dicho “pu** loca de manicomio”, e igualmente “zo**a”. Por mucho que lo negara la madre es así y somos muchos los testigos. Del mismo modo que Canales la llamó “gol**”, Andrea “loca” o Raquel “diablo”, “Chuki” y “endemoniada”. Es un disparate que Sandra se escandalice por las palabras de Cristina cuando ella llamó a Carlos “come mierda” o “viejo verde”, acusándole de mirarle el culo y sugiriendo cosas peores.

Manuel defendió anoche su estrategia provocadora de este modo: “Estoy en mi derecho a picar si me sale de los huevos. Si me das un guantazo es cosa tuya”. Es triste que la única baza contemplada por ese grupo de concursantes para poder acercarse mínimamente al premio sea buscar la expulsión disciplinaria de sus rivales.

Le pusieron a Canales su zancadilla y solo acertó a simular que estaba compungido tras ver esas y otras imágenes suyas igualmente tristes. Luego se pasó el resto de la gala sacándole el dedo a Miguel Frigenti. Parece un niño de primaria con apariencia de bailarín, aunque no tenga cuerpo de serlo, la verdad sea dicha.

[Todas las imágenes de este texto han sido capturadas por el autor]