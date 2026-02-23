Ana Carrillo 23 FEB 2026 - 17:40h.

Belén Rodríguez y Raquel Salazar han revelado qué ocurrió entre ellas en 'GH DÚO: Cuentas Pendientes'

El Gato Encerrado: "Carlos vs. Manuel, un duelo desigual"

Raquel Salazar abandonó el plató durante unos minutos en 'GH DÚO: Cuentas Pendientes 7' tras su bronca con Miguel Frigenti y Belén Rodríguez y Ion Aramendi tuvo que intervenir por el estallido de Manolo, padre de Gloria y Manuel González, contra Belén Ro. Tras esos dos enfrentamientos, tanto Raquel como Belén han reaparecido en sus stories de Instagram para dar su versión de lo ocurrido.

La madre de Noemí Salazar ha comenzado pidiéndole disculpas a sus seguidores y ha asegurado que ha actuado así porque : "Yo no soy así, pero llevan desde esta tarde el señor Frigenti y la señora Belén haciendo campaña para desestabilizarme porque han empezado a decir: 'Hoy guerra'; y yo soy tonta y he entrado en el juego".

A la integrante de 'Los Gipsy Kings' le ha molestado que Frigenti y Belén Ro dijeran que en el público había personas de su familia, porque ella asegura que no es así: "Como ya no saben qué decir, se lo tienen que inventar, pero quiero deciros que ya, me digan lo que me digan, no voy a entrar".

Belén Ro, por su parte, ha comentado que le han llegado muchos mensajes por parte de sus seguidores pidiéndole que les cuente lo que ocurrió anoche con Raquel Salazar y Antonio Canales. "Ya sabéis que Raquel se inventa la realidad, porque en ningún momento provocamos ni nada parecido, es más, es que yo ni les miro para evitar caer en sus provocaciones", ha sido la explicación que ha dado la colaboradora.

"Lo único que hago es mi trabajo y desde hace 25 años pido las expulsiones de los concursantes porque para eso me contrata el programa a mí y al resto de los colaboradores, para dar nuestra opinión... Pero vamos, que no os preocupéis porque la cosa no llegó a más", ha añadido Belén Ro, que le ha vuelto a pedir a sus seguidores que voten a través de la app de Mediaset Infinity para expulsar a Manuel González y que Carlos Lozano pueda llegar a la final y ser el ganador de esta cuarta edición de 'GH DÚO'.

