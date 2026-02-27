El Gato Encerrado Analizar ‘realities’ es para el gato tan satisfactorio como formar parte de ellos para sus concursantes. El placer de ver frente al de ser visto.

Compartir







27 FEB 2026 - 08:22h.

Tres finalistas vestidos con esquijama y capa, el cuarto con su chupa de cuero. De los Superman de pacotilla al hombre normal. Las anunciadas nominaciones no se realizaron finalmente. Cualquiera podía detenerlas pulsando el botón rojo y la elegida para iniciar esa última ronda fue Sandra Barrios, que decidía enfrentarse a quien en su opinión no merecía llegar a la final. Pero la audiencia quiso que fuera ella quien se quedase fuera a solo cinco días de proclamarse el ganador. No sé si lo de Sandra fue valentía o inconsciencia, pero sí que perdió su apuesta. ¿Acaso hay alguien capaz de no caer en la tentación de pulsar el botón rojo? Las votaciones para elegir ganador están abiertas y de los cuatro finalistas solo permanecerán en la casa hasta el último día tres, ya que el domingo saldrá uno de ellos.

Mi sorpresa durante la gala de proclamación de finalistas no fue menor que la mostrada por Belén Rodríguez cuando iba viendo que Sandra no volvía de la sala de expulsiones y Carlos Lozano no acompañaba como finalista a Juanpi Vega, Gloria González y Anita Williams. El hecho de que Juanpi lo sea ya me parece impactante. Tanto como que Antonio Canales dijera en plató que Carlos está acabado. Precisamente él, cuya imagen ha quedado dilapidada por su comportamiento en la casa primero y en plató después. Me terminó de rematar la defensora de Anita diciendo que merece ganar para pagarse la prótesis del dedo. Semejante muestra de pornografía emocional es más de lo que estoy preparado para aguantar.

Cosas que no entendí

Tampoco entendí que John Guts fuera responsable de anticampaña de Juanpi, cuando siempre se llevó bien con él. La necesidad de televisión que tiene le hubiera llevado a ir contra cualquiera, fuera ratoncito o no. A lo mejor le hubiera costado algo más enfrentarse al ratón de verdad que ayer encontraron en el vestidor. Lo mejor de esa secuencia fue que después de estar Anita gritando como si fuera Sandra y esta buscando al roedor con gran serenidad, terminaba Anita pidiendo que no levantasen la voz cuando intentaba soltarlo en el jardín. El jardín es el sitio ideal para deshacerse de un ratón que ha entrado en la casa. Igual es que lo quieren adoptar o pretenden comprobar si alguien puede hablar menos que Juanpi allí dentro.

Tampoco me cuadra el papel de Carmen Borrego como responsable de anticampaña de Gloria. La hija de la Campos más que ir contra Gloria parece estar ahí para hacer campaña a favor de Anita. Lo mismo se puede decir de Belén Rodríguez, que llegó a preguntar tras la gala si podía aprovechar para defender a Carlos, después de haber amenazado con irse a su casa si este no llegaba a ser finalista. Raquel Salazar también será un apoyo para Gloria y para Anita, con lo que estas dos tienen ventaja respecto a los demás. Aunque, pensándolo bien, no sé si el apoyo de Borrego suma o resta, la verdad sea dicha. No podía tener Cristina Piaget mejor excusa para negarse a dormir en la casa que saliera Sandra, su elegida para hacer anticampaña.

Cristina ya había decidido previamente no quedarse porque su hijo la necesita precisamente hoy. Calificó su decisión de “ineludible” e “innegociable”, por lo que casi celebro su expulsión del pasado jueves porque en caso contrario habría tenido que abandonar para no faltar a esa ineludible cita familiar. Que hubiera podido pasar algo entre ella y Carlos es pura ensoñación, entre otras cosas porque no hay interés por parte de él. Se lo dijo a escasos centímetros de su cara, pero de Carlos ni siquiera se puede decir que solo se escuche a sí mismo porque tampoco parece hacerlo. Me aburren sus monólogos a cámara igual que me ha pasado con todos los concursantes anteriores que utilizaron ese recurso. Hablar mirando a las cámaras fuera del ‘confe’ me saca de esa ilusión de realidad que debe ser Gran Hermano para el espectador.

Sandra, una concursante intrascendente

Sandra ha sido una concursante intrascendente de la que poco o nada se puede decir, pero hubiera preferido que llegase a la final ella en lugar de Juanpi o Gloria. La votación en positivo para elegir al ganador ya está abierta, como dije antes, y ahí Sandra hubiera divido el voto con Anita porque las dos son un perfil parecido. Precisamente el perfil de las últimas ganadoras de Gran Hermano de famosos, aunque igual debería poner “famosos” (entre paréntesis) porque al no haber seguido el programa del que salían Sandra, Juanpi y Andrea para mí eran totalmente anónimos. Juanpi no cuenta porque le veo incapaz de disputarle nada a nadie. Ha llegado hasta aquí porque ni siquiera ha sido recordado en una votación para expulsar. Excuso decir que el interés de ver a Sandra y Anita dividiendo el voto es solamente porque eso hubiera beneficiado a Carlos, único merecedor del maletín, a pesar de los pesares.

No soy un fan enloquecido que acostumbre a defender todo de un concursante. Carlos ha cometido errores como todos y es absurdo criticar algo en los demás y no en él. Cuando ayer felicitaba a Gloria por decirle a Anita que la ve intentando hacerse amiguita del último momento con Carlos pensé que algo parecido se podría decir de él. A decir verdad, me pareció lo más interesante de la noche. Belén cumplió a la perfección con su papel de jefa de anticampaña de Anita. Diría que solo ella cumplió con lo que habían encomendado a todos. Pero Gloria hizo mucho más por hundir y desenmascarar a Anita que cualquier otra cosa. El intento de rotondazo de Anita es escandaloso. En unas horas pasaba de despreciar a Carlos a unirse a él como una lapa. Todas las estrategias son lícitas, incluso las más torpes, como es este el caso.

Tuvo mala suerte Anita porque Carlos se da cuenta de las cosas. Como cantaba Chenoa, “cuando tú vas, yo vengo de allí cuando yo voy, tú todavía estás aquí y crees que me puedes confundir”. Por eso Carlos no dejó que la cogiera y bloqueó esa rotonda. Sucede que Carlos ha hecho eso mismo no con uno de sus rivales, sino con todos. De otra manera no interpreto la petición de disculpas de la que hablé ayer y terminar haciendo el ridículo haciendo el corro de la patata con los ratoncitos. ¿De qué vale evitar ponerse un disfraz de Supermán comprado en un bazar chino si has hecho otras cosas que vienen peor para el cuidado de la propia imagen?

Imposible equiparar a Carlos Lozano y los demás

Tampoco debemos confundirnos, una cosa es la crítica a aquellas cosas que no me gustan de Carlos y otra bien distinta equipararlo a sus rivales. Carlos hace el ridículo con lo del corro de la patata mientras casi todos los demás lo están haciendo de continuo. Con Cristina tuvo poco tacto y ella misma terminó cuidando su imagen porque igual no que debía forzar sin que le nazca, tampoco era el momento de recibirla a ella con cajas destempladas. No hay más que ver lo amable y contento que se le vio cuando aparecían Belén y Carmen, frente al gesto adusto y desganado al reencontrarse con Cristina. No pido que pasara por el aro e hiciera un falso papel de rendido enamorado, solamente hablo de otro recibimiento. Ni más ni menos que el merecido por Cristina.

El caso es que los dos grandes protagonistas de la edición, únicos merecedores del premio final junto a Belén, han coincidido en exagerar presumiendo de cosas que no hicieron, o no exactamente como dicen. Carlos no se salvó anoche por la campaña de Cristina contra Sandra, que prácticamente ni se llegó a ver en directo. Me alegraría que la invitase a percebes y albariño, pero no por esto. Tampoco ha defendido tanto Carlos a Cristina durante todo el concurso. Acepto que la ha protegido, y eso ya es bastante. Gracias a Carlos no llegó Cristina a perder los papeles algunas veces. Pero me faltó muchas veces que contemporizara un poco menos. Defendió a su compañera en ocasiones, mientras en otras se sumó a las críticas que hacían de ella los enemigos de ambos. Y repito que todo esto no cambia mi idea de que entre los cuatro finalistas solo Carlos merece ganar.

Moleskine del gato

Una vez Sandra fuera, la expulsión del domingo no admite mucho análisis desde un punto de vista estratégico. Tengo claro que no se irán ni Carlos ni Anita, que protagonizarán el duelo final y decisivo de la edición. Por tanto, da igual que se vaya Juanpi o lo haga Gloria. Ha generado menos contenido él, aunque la hermana de Manuel tampoco tuvo una sola trama. Por otro lado, su lazo familiar con el expulsado del martes jugaba en su contra hasta entonces porque muchos no veían con buenos ojos que llegasen ambos a la final. Esto ya no pasará, por lo que da lo mismo si ella es finalista o no. Por tanto, me resulta imposible posicionarme. Que les den un pase pernocta a los dos y duerman el domingo en su casa, porque quien se quede va a estar de más el martes.

Todos los exconcursantes que entraron de visita anoche se fueron de la lengua mucho contando cosas que no debieran. No es de gran importancia porque el martes es la final y está ya todo el pescado vendido. Sin embargo, sí ha servido esto para ver cómo es cada uno. Me llamó la atención ver una Raquel Salazar con tan poca animadversión hacia Carlos. No era eso lo que recordaba de ella, pero dejó de extrañarme cuando ella misma se explicaba. “Mi director (imagino que hablaba del programa en el que lleva participando años) me ha dicho que no pierda las formas y eso voy a hacer, no debo liarla mucho”, afirmaba Raquel. Lo que evitó contar es su intención de fastidiar a Cristina vendiendo a Carlos la idea de que Belén está perdidamente enamorada de él. Recuerdo que en una gala reciente dijo en plató que veía a Carlos volviendo con Mónica Hoyos. Está visto que le vale cualquier cosa que pueda doler a Cristina.

[Todas las imágenes de este texto han sido capturadas por el autor]