Patricia Fernández 27 FEB 2026 - 03:27h.

Cristina Piaget sube como una de las jefas 'anticampaña' y vuelve a ver a Carlos Lozano en la casa de Tres Cantos

Carlos Lozano y Cristina Piaget hablan de sentimientos en su esperado reencuentro: "Me estaba volviendo loco"

Compartir







Cristina Piaget ha vuelto a la casa de 'GH DÚO' como una de las jefas de 'anticampaña', momento en el que se reencontraba con Carlos Lozano tras confesar en plató que no cerraba la puerta a intentar algo con él: "La puerta está abierta. Yo querría vivirlo desde otro espacio, que no sea un concurso, eso es lo que te afianza a que no sea solo atracción, es aceptar a una persona con sus defectos y virtudes".

Antes de encontrarse, Carlos Lozano podía ver las imágenes de las confesiones que Cristina hizo sobre él en el plató, que se preguntaba algo al ver a Mónica Hoyos en el plató en este momento: "¿Qué le parece toda esta historia?"

"Cristina necesita que todo lo que tú hablas de ella cuando ha estado fuera que se lo digas a ella mirándola a los ojos", le explicaba Jorge Javier Vázquez y este reaccionaba: "Ella va a escuchar todo lo que le diga yo, a ver si de verdad lo escucha".

Momento en el que se iban a reencontrar, momento en el que confesaba que "no se quedaba a dormir" en la casa como el resto de anticampañas porque quería estar con su hijo fuera, por lo que tenían que aprovechar el tiempo.

Carlos y Cristina se ponían frente a frente, mirándose a los ojos y él aprovechaba para decirle lo que piensa: "He estado echándote de menos, pero con mis dudas, creo que tú y yo estamos igual, que a ti no te gustan cosas de mí y a mí no me gustan cosas de ti. No siento amor, hemos madurado y somos muy distintos. Los cambios de temperamento... esas cosas me echan para atrás de ti".

El que aseguraba que le gustaría conocerla fuera, pero que "el amor no se busca" y tendrían que ver qué pasa. Lo que hacía sacar sus propias conclusiones a Cristina: "Me queda claro que no tiene interés, las cosas se sienten y no se tienen tantas dudas.. Quiero una persona que me quiera tal y como soy, no voy a cambiar por él".

Cristina Piaget describe cómo quiere que sea una cita romántica con Carlos Lozano