Carlos Lozano se reencuentra con Cristina Piaget tras descubrir que ella "tiene la puerta abierta" para intentarlo con él

Carlos Lozano se reencuentra con Cristina Piaget tras descubrir que ella "tiene la puerta abierta" para intentarlo con él
Carlos Lozano y Cristina Piaget, cara a cara en su reencuentro.
Cristina Piaget ha vuelto a la casa de 'GH DÚO' como una de las jefas de 'anticampaña', momento en el que se reencontraba con Carlos Lozano tras confesar en plató que no cerraba la puerta a intentar algo con él: "La puerta está abierta. Yo querría vivirlo desde otro espacio, que no sea un concurso, eso es lo que te afianza a que no sea solo atracción, es aceptar a una persona con sus defectos y virtudes".

Antes de encontrarse, Carlos Lozano podía ver las imágenes de las confesiones que Cristina hizo sobre él en el plató, que se preguntaba algo al ver a Mónica Hoyos en el plató en este momento: "¿Qué le parece toda esta historia?"

"Cristina necesita que todo lo que tú hablas de ella cuando ha estado fuera que se lo digas a ella mirándola a los ojos", le explicaba Jorge Javier Vázquez y este reaccionaba: "Ella va a escuchar todo lo que le diga yo, a ver si de verdad lo escucha".

Momento en el que se iban a reencontrar, momento en el que confesaba que "no se quedaba a dormir" en la casa como el resto de anticampañas porque quería estar con su hijo fuera, por lo que tenían que aprovechar el tiempo.

Carlos y Cristina se ponían frente a frente, mirándose a los ojos y él aprovechaba para decirle lo que piensa: "He estado echándote de menos, pero con mis dudas, creo que tú y yo estamos igual, que a ti no te gustan cosas de mí y a mí no me gustan cosas de ti. No siento amor, hemos madurado y somos muy distintos. Los cambios de temperamento... esas cosas me echan para atrás de ti".

El que aseguraba que le gustaría conocerla fuera, pero que "el amor no se busca" y tendrían que ver qué pasa. Lo que hacía sacar sus propias conclusiones a Cristina: "Me queda claro que no tiene interés, las cosas se sienten y no se tienen tantas dudas.. Quiero una persona que me quiera tal y como soy, no voy a cambiar por él".

