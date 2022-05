Ana María Aldón reacciona al ataque de Gloria Camila: "Esas palabras no eran necesarias"

Ana María Aldón ve por primera vez en directo las declaraciones de Gloria Camila en las que critica sus diseños

Ana María Aldón lanza un zasca a la hija de su marido: "Tiene razón, esos diseños no son para ella"

Ortega Cano planta cara a su hija Gloria Camila y se posiciona con su mujer, Ana María Aldón

Tras los desfiles de 'Sálvame Fashion Week' Gloria Camila hacía unas desafortunadas declaraciones sobre la mujer de su padre en el programa en el que colabora. La hija de José Ortega Cano opinaba sobre los diseños de Ana María Aldón para la pasarela y sus palabras sorprendían a muchos: "No son mi estilo, son para personas mayores, yo no me los pondría".

Hoy, en 'Viva la vida', Ana María Aldón ha escuchado por primera vez las palabras de la hija de su marido y se ha quedado estupefacta. La diseñadora ha reaccionado como ha podido y con la mayor elegancia posible: "Estoy de acuerdo con ella, esa ropa no es para ella, pero vamos, esas palabras necesarias no eran".

Ana María desmiente a Gloria: "No dijo la verdad"

En su intervención en 'Ya son las ocho', Gloria Camila aseguró que ella prefería que su padre no fuese al desfile, que no estuviese en plató, pero que su padre decidió acudir porque Ana María Aldón se lo pidió. La colaboradora de 'Viva la vida' ha saltado de su asiento al escuchar a la hija de su marido y no ha tardado en desmentirla: "Eso no es verdad, yo en ningún momento le pedí a mi marido que viniera, que me apoyara, él lo hizo porque quiso pero también habría aceptado que él hubiera decidido no asistir".

Gloria no me ha dado la enhorabuena por el desfile

Pilar Vidal, tras las palabras de la colaboradora, ha puesto el foco en lo que muchos sospechan: "Después de todo esto yo no tengo dudas de que entre vosotras dos no hay buena relación". Ana María ha contestado a su compañera sin rodeos: "Yo tengo la relación que tengo que tener y hablo con ella lo que tengo que hablar, no soy su madre, no soy su madrastra ni soy su amiga, cuando ella va a casa de su padre es para verle a él, no para verme a mí".

Gloria echa en falta "amor" en el encuentro de su padre y Ana

Otro de los comentarios que Gloria Camila hizo sobre la mujer de su padre fue acerca del reencuentro entre la pareja: "He echado en falta un poco más de amor, el abrazo con Jorge Javier fue más cálido que con mi padre". Ana María ha escuchado también hoy primera vez estas declaraciones y ha contestado con humor: "A lo mejor prefería que me tirara ahí encima de su padre".