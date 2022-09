Anabel Pantoja muestra su enfado con un fan: "Yo no me presento en tu casa"

La colaboradora aparece en las imágenes haciéndose fotos con sus fans, en momentos con una sonrisa cuando se le hace la instantánea, pero luego muestra el enfado. "Es que somos personas que estamos en casa. Yo no me presento para sacarte de tu casa", entona la colaboradora mientras se hace fotos con algunos fans.

Y es que según entonaba en la tarde de ayer Kiko Matamoros le había llegado un vídeo que podría ser algo parecido a este porque aseguró que no lo iba a enseñar: “Deberías relajarte un poco, se te ve altiva, soberbia. Probablemente sobrepasada, es humano. Pero es algo que no te favorece”.

Ella explicaba que solo lleva una semana en casa y se ha explicado: “Han sido muchas emociones cuando he llegado. No me esperaba ir por la calle y que me pidan mil fotos, todavía me estoy adaptando. Estoy un poco a la defensiva, pero porque estoy muy nerviosa. Soy humana”.