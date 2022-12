La nueva vida de Alejandro Albalá: se ha convertido en el estanquero de Carabanchel

Alejandro Albalá ha decidido cambiar radicalmente de vida. Tras un tiempo alejado de los focos y sin noticias de él, el ex marido de Isa Pantoja ha reaparecido en un conocido barrio de Madrid, Carabanchel .

Al parecer, Albalá habría comprado un estanco con el dinero que ha ido ganando durante toda su etapa en el mundo de la televisión como ex marido de la hija de Isabel Pantoja y como ex novio de Sofía Suescun. Ahora, el joven ha decidido cambiar de sector profesional y se ha convertido en 'El estanquero de Carabanchel' vendiendo cajetillas de tabaco, golosinas, mecheros, etc.