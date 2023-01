Kiko Hernández tiene un nuevo trabajo y tiene que ver con Fran Antón

“La semana pasada me llamó un director de teatro y me ofreció un papel”, transmitía Kiko Hernández. La obra se llamará ‘El silencio de las palabras’, se estrenará en septiembre y también participará Fran Antón.

“Fran es uno de los intérpretes, no lo he elegido yo, lo ha elegido el director”, transmitía el colaborador y terminaba diciendo que también aparecerá “una actriz de toda la vida” pero no desvelaba su nombre.