Y es que la colaboradora del programa se ha enterado en directo en ‘Sálvame’ de que una gran amiga suya ha abordado la polémica : “Sí, me suena bastante este tipo de fiestas”, decía la mujer, explicaba que Lydia es amiga de un matrimonio que organiza este tipo de fiestas y añadía que no puede haber pruebas porque en este tipo de fiestas “lo primero que hacen es quitar el móvil”. “Ella lo sabe y lo va a negar”, anticipaba y acababa pidiendo algo a su amiga: “Creo que debería ser más sincera”.

El silencio se apoderaba del plató de ‘Sálvame’ ya que Lydia no podía dar crédito a lo que estaba escuchado. Se trataba de su amiga, Ruth Sanz, que fuera novia de Iker Casillas: “Ella me ha contado todo lo de Iker y durante años me callé porque no quería salir en televisión”, le reprochaba.