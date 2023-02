Carmen Borrego hace un llamamiento a su nuera en 'Sálvame': "Por mí no tengas problema"

Carmen Borrego lleva meses distanciada de su hijo y su nuera, a pesar de que están esperando su primer hijo

El conflicto estalló tras la emisión de unos audios de Paola Olmedo, nuera de la colaboradora

Carmen Borrego resta ahora importancia a la polémica: "No fue tan grave"

Hace meses que Carmen Borrego protagonizó una agria polémica mediática con su nuera, Paola Olmedo, y su hijo, José María. No les ve desde entonces, aunque habla con José María, pero confiesa que siente que está pagando “platos rotos que no son míos” y lanza un llamamiento a su nuera en 'Sálvame'.

El origen de la polémica de Carmen Borrego y su nuera

Todo comenzó a raíz de unos audios, los de la nuera de Carmen Borrego, en los que la criticaba tanto a ella como a Terelu Campos y Alejandra Rubio. La colaboradora de ‘Sálvame’ no respondió, pero sí habló del tema en una exclusiva en la que, además de anunciar que va a ser abuela, decía que su hijo tiene “el cielo ganado”.

Carmen habla con su hijo, pero se enteró en ‘Sálvame’ de que será abuela de un niño y es que el programa se hacía eco de la noticia de que la colaboradora no había sido invitada a la babyshower de su nieto.

Carmen Borrego, a su nuera: "Piensa las cosas bien"

Ahora, la colaboradora recuerda que ella no ha hablado “mal” de nadie, ni pública ni privadamente. Además, restaba importancia a lo que dijo Paola: “Habló de toda la familia, no me gustó, pero tampoco creo que fuera tan grave, no me calificó ni de mala persona ni de mala madre”.

Y, dicho esto, apuntaba que está “convencida” de que todo volverá a estar “bien” y cree que el nacimiento de su nieto será el mejor momento para que todo vuelva a la normalidad. Por ello, lanzaba un llamamiento en directo: “Quiero lanzar un mensaje desde aquí a mi nuera, por mí no tengas problema, porque yo no lo tengo”.

“No soy rencorosa, no te voy a echar nada en cara”, continuaba diciendo Carmen, que aconsejaba a Paola: “Piensa las cosas bien, piensa cómo yo me he portado contigo, jamás te he hecho nada malo”.

A Carmen le gustaría tener una "conversación pendiente" tanto con su nuera como con su hijo, se muestra abierta a ello y añadía: "No me he arrastrado y no me voy a arrastrar, solo pido una conversación, un acercamiento".

Carmen Borrego: "Si tengo que sufrir, estoy preparada"

La colaboradora de 'Sálvame' confesaba que para ella es una "gran pu***" no poder estar cerca de la pareja durante el embarazo, pero pone por encima la felicidad de su hijo: "Voy a estar por encima de todo por la felicidad de mi hijo y de mi nieto. Y, si tengo que sufrir, estoy preparada".

Carmen Borrego tiene relación con su hijo

Aunque no se ven, Carmen sí que habla con su hijo y añadía que está "pendiente" de su abuela: "Se lo agradezco (...) Que esté cerca de su abuela es lo único que le he pedido, me ha llamado para decir que para lo que haga falta, él va a estar"; "¿Te ha dicho te quiero?", le preguntaban; "sí", replicaba ella.

¿Qué participante de LIDLT6 son los colaboradores de Sálvame?