Sharon Stone quiso ligar con Sandra Barneda, según Jorge Javier Vázquez

Pero hay más. Según ha contado Jorge Javier, la actriz Sharon Stone quiso ligar con la presentadora. "No voy a decir ni que sí ni que no. No pienso responder, esto es una encerrona", ha contado Sandra. Este dato tan "heavy", según el presentador, ocurrió cuando coincidieron en una fiesta. "Qué te parece el 'yo dije no a Sharon Stone'", ha insistido Jorge entre risas.