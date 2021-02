"¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡No te equivoques!", así el paraba los pies David Valldeperas a Anabel Pantoja y es que la colaboradora arremetía con cierto retintín contra el equipo de investigación del programa. 'Sálvame' quería comprobar si sus joyas y las que vende una conocida web china son iguales, lo hacían con un tasador pero Anabel tachaba de "torpes" al equipo porque habían cogido un anillo que no era de su colección.

Además, el tasador ha vuelto a intervenir para explicar que endulzó un poco su tasación a petición de la dirección del programa, que no quería perjudicar el negocio de la colaboradora: "Dije que era mediocre pero en realidad es más mala que mediocre, es muy baja calidad".

La reacción de Anabel Pantoja

Me importan tres carajos los anillos

La colaboradora se reafirmaba en que el anillo en cuestión no formaba parte de su colección y cuando le afirmaban que hay capturas de pantalla que lo demuestren, lo justificaba con una confusión de la página web: “Me importan tres carajos los anillos, si queréis joderme, pues me jodéis y punto, no pasa nada”.