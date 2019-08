Segundo 'round' en el enfrentamiento de Ania y Lydia Lozano: "No soy mala persona"

Ania le ha dihco a Lydia que su problema es que no acepta su físico y este comentario ha desatado toda una tempestad. Unos minutos más tarde, Ania explicaba que no quería ofender a Lydia ya que, para ella, es una mujer muy guapa, triunfadora e influyente. Sin embargo, a la aludida no le han gustado sus palabras: "Yo no soy nada influyente, es más no soy ni influencer". La estilista está dolida porque lo sucedido "pone en tela de juicio" su trabajo y ha confesado que le fastidia que Lydia no se vea como la ve ella.