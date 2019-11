El 'aprieto' de Carlota Corredera aislada en una sala VIP: hace pis en una papelera

Carlota Corredera ha pasado un largo tiempo aislada en la Sala VIP porque le esperaba una sorpresa en el plató de 'Sálvame'. Como no la dejaban salir porque no podía ver ni oír nada, ha sufrido un aprieto y no le ha quedado más remedio que hacer pis en la papelera. "Me hacía pis y sabéis que siempre lo hago en la publicidad, me habéis dejado encerrada, no me dejáis salir... ¿dónde lo hago?", se preguntaba Carlota.