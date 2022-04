Rocío Flores habla en directo con Jorge Javier: su reacción a los audios y mensajes emitidos de su novio Manuel con su amante

Y esto no es todo, Miguel Frigenti que ha estado en contacto con Laura durante todo este tiempo ha mostrado en 'Sálvame' los mensajes y los audios entre Manuel y con la chica con la que se mensajea. El periodista, tras ver el primer audio explica que "esto no es una deslealtad puntual y certifica el testimonio que ha dado Laura a la revista, que es una relación continuada en el tiempo y que él no tiene ningún cargo de conciencia".