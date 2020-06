Belén Esteban no se arrepiente de nada en su conflicto con Jorge Javier y arremete contra Kiko Matamoros: “Yo me rodeo de gente normal, otros de futbolistas e influencers”

Belén Esteban reapareció en ‘Sábado Deluxe’ tras más de 100 días de confinamiento y lo hizo con una entrevista en la que se habló de la crisis del coronavirus. Belén criticó la gestión política que se ha hecho de esta situación, Jorge Javier Vázquez no estaba de acuerdo y el conflicto acabó de estallar cuando la colaboradora dijo al presentador que él no lo ha vivido como otras personas.

“Prefiero ser populista que no pelota”, ha dicho la colaboradora en respuesta a las declaraciones de Kiko Matamoros: “No sabía que había una bogado de Estado en el programa, lo que pasa que parece ser que no ha llegado a procurador”.

“Yo me rodeo de gente normal, no con futbolistas ni influencers, sé de lo que hablo”, insistía Belén que se mantiene en todas y cada una de sus palabras en ‘Sábado Deluxe’: “No me arrepiento de nada porque lo sigo pensando”.