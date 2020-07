Belén Esteban, sobre su marido: "Es un padrazo, no es que lo vaya a ser, es que lo es"

“Llegó en el momento justo que tenía que llegar”, decía entonces Belén y lo cierto es que juntos han luchado las batallas que les han tocado. Lo único que les separa es el fútbol, aunque les diferencia muchas cosas: él es muy tranquilo y no le gusta discutir, aunque es “muy cabezón” según chica.

A Belén se le ilumina la cara hablando de su Miguel, pero nos cuenta que no es una pareja que eche gasolina sino que es objetivo: “Me ha regañado más que me ha dicho que he estado bien”.