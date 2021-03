El conflicto entre Rosa Benito y Belén Esteban ha vuelto a estallar. A raíz del cruce de reproches entre ‘Ya es mediodía’ y ‘Sálvame’, la revista ‘Lecturas’ habla de una “guerra” que ambas desmienten. Respondiendo a Belén, Rosa ha dejado claro que no es una veleta, que tiene la conciencia tranquila y que ha sido Belén quien ha hablado de ella. Sin embargo, la aludida lo niega todo…

Llevan sin hablarse años. Eran íntimas amigas, pero su amistad se rompió y el conflicto, dormido, se reactivó con unas declaraciones de Rosa en ‘Ya es mediodía fresh’ a raíz de la bronca con entre su excompañera y Jorge Javier Vázquez. La colaboradora no solo se posicionó con el presentador, también aprovechó para acusar a Belén de valerse de las cámaras para arremeter contra ella.

Desde ‘Sálvame’, Belén respondió a la pullita recordando a Rosa que si no se hablan es por lo que su hija, Chayo Mohedano, dijo de ella en una revista y, llamándola “veleta”, le pidió que fuera a donde la llevara el viento.

Una vez más, la réplica no se hacía esperar y Rosa Benito replicaba que tiene la conciencia “tranquila”, que lo de su hija ocurrió “hace un montón de años” y que la libertad de expresión es “de todos”: “Ella ha hecho muchas portadas hablando de mí y en titulares”.

La respuesta de Belén Esteban en 'Sálvame'

Sin embargo, Belén ha pedido al equipo de investigación de ‘Sálvame’ que buscaran una portada en la que Belén haya cobrado hablando de Rosa y la respuesta es clara: no la hay.

Además, le ha pedido a María Patiño que contara cómo fue su encuentro fortuito en maquillaje hace no mucho tiempo, antes del confinamiento: cariñosa, entre abrazos, besos y fotos de sus nietos.

Y, hechas estas aclaraciones, Belén miraba a cámara y decía algo a su examiga que revelaba el verdadero origen de su problema: “Desde hace siete años no me hablo contigo, sabes cuál es el motivo, fue tu hija y sabes por qué fue todo, porque el día que demandaron a esta productora y a los directores, me puse del lado de ellos siempre”.