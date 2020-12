La reacción de Canales Rivera

Todo empezó cuando Canales Rivera se enfrentó a una comprometida pregunta en ‘ Quiero Dinero ’ que había sido formulada con la información que había traído uno de sus compañeros. “¿Hace tres semanas tuviste relaciones sexuales en Madrid con una mujer que no es tu novia ?”. El programa destapó que Antonio David era el traidor que había puesto en circulación esta ' bomba ' y el torero no dio crédito: “Me parece una patada en la boca”

Copérnica dictaminó que Canales no había sido desleal a su mujer pero el colaborador se derrumbó asegurando que no entendía por qué Antonio David había intentado hacerle daño: “Lo que me fastidia es que venga por este hombre ¿Qué gana él con esto?”, se preguntó.