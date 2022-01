Isa Pantoja se muestra afectada en ‘El programa de Ana Rosa’ contándonos que no ha podido ver a su madre estas Navidades. Isabel no tiene ganas de celebrar nada tras la muerte de su madre y el conflicto con su hijo, Kiko Rivera, y Dulce da la cara en 'Sálvame' por Isa dado que no entiende la actitud de la cantante.