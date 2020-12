Belén Esteban y Anabel Pantoja: todos los enfrentamientos que han tenido las colaboradoras en 'Sálvame'

Estas son algunos de los cara a cara más agrios que han protagonizado las tertulianas

Anabel entró en directo a través de una videollamada para hablar sobre la guerra abierta en el clan Pantoja. La sobrina de la tonadillera negaba tener constancia de que la cantante hubiese intentado cobrar a Miguel Poveda una bata de cola o que éste le hubiese prestado dinero.

"Lo único que te digo es una cosa, se te va a cruzar todo, a mí me han enseñado una prueba de que lo de las batas de cola las llevaste tú", intervino Belén Esteban.

"Bueno mira que yo no voy a entrar aquí para que se me meta en historias", respondía molesta la prima de Kiko Rivera haciendo un amago de abandonar la conversación. Al escuchar estas palabras la ganadora de 'GH VIP 3' brotaba como nunca contra ella. "¡Oye Anabel una cosita, tranquilita. No eres más que nadie aquí, que te has roto el peroné, no las dos caderas. Para eso no entres, que yo te quiero mucho, pero ya está bien! ¿Por qué te preguntamos entonces? ¿Por el Brexit?".

El mosqueo de la colaboradora pilló por sorpresa a todos, ya que minutos antes se había enfrentando a Matamoros por defender a su compañera. Sin embargo, este no es el primer roce que las tertulianas han tenido en 'Sálvame'.

La despedida de soltera de Belén

Belén Esteban estaba muy entusiasmada con su despedida de soltera. A la de Paracuellos no le hizo ninguna gracia que Anabel no fuese y no tuvo reparos en decírselo. Estoy dolida, la quiero muchísimo y ella a mí. Ese día me dejo tirada y no vino a mi despedida, luego la vi en 'El debate' de 'Supervivientes'. Eso no me lo merezco", dejó claro. Anabel explicó que ese día tenía el concierto de Alejandro Sanz y que tuvo que ir a defender a Isabel Pantoja en plató porque esa semana estaba nominada.

Discusión en la reunión previa al programa

Cuando Anabel echaba un capote a Belén Esteban, Nuria Marín preguntaba si con eso daba por olvidado su encontronazo en la reunión. "¿Qué ha pasado en la reunión? ¿Tú estabas delante? Pues entonces que bajen los directores y lo cuenten ellos. Nosotras estamos de P.M.", estallaba Belén.

"Me ha incomodado esta situación. Yo he visto a Anabel especialmente sensible, no sé qué ha pasado porque no estaba presente. A ti también te veo seria pero no me parece justo que me hables así", explicó la presentadora.

“Es un rifirrafe que hemos tenido y no pasa nada", le quitaba importancia Anabel.

Los mensajes de la discordia

Belén Esteban se sintió utilizada por la familia Pantoja cuando Anabel le pidió que pusiera en Twitter que iba al concierto de Isabel Pantoja. Sin embargo, la sobrina de la cantante aseguró que no era así. “Simplemente le dije que lo pusiese para dar más bombo. Yo la verdad que le tenía mucho cariño y me hacía ilusión que viniera”, aclaró.

El tinte de Isabel Pantoja

La intérprete de ‘Marinero de luces’ acudió a la entrevista en el plató de ‘Supervivientes’ con el pelo teñido. Los colaboradores comentaban que no sabían si había acudido un peluquero al hotel o alguien le había proporcionado el tinte. “Sí claro, fue ella misma al súpermercado a comprarlo, no te digo”, dijo Belén. “No entiendo porque te molesta, no entiendo tu inquina a Isabel Pantoja”, se quejo Anabel. “No me molesta, me siento libre de decir lo que quiera”, respondió la ganadora de ‘Más que baile’.

Enfrentamiento por Mila Ximénez