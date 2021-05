El exchofer del Marqués de Griñón habla sobre Isabel Preysler: "Engaña a todo el mundo"

Las declaraciones del exchofer de Carlos Falcó

El que fuera chofer de Carlos Falcó, trabajó con él durante años, en los que coincidió la relación al completo con Isabel Preyler, de la que no guarda un buen recuerdo: "Es muy modosita, engaña a todo el mundo. Parece que no ha roto un plato, pero tela marinera. No hay que fiarse mucho". Asegura que no mantenía una buena relación con ella: "No estaba a gusto conmigo porque yo sabía muchas cosas y no le interesaba yo ni la cocinera que llevó al marques de Griñón tampoco".