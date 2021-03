Francisco pierde la paciencia ante las preguntas sobre los mensajes racistas: "¡Por favor, que estamos en la calle!"

Francisco podría no reconocer todos los mensajes aportados por Denia

No decía por qué no tiene relación con su hija Naomi, tampoco por qué no quiere conocerla ni someterse a las pruebas de ADN y mucho menso sobre los mensajes. Sin embargo, Kiko Hernández ha apuntado en el plató de ‘Sálvame’ que el cantante podría no reconocer la totalidad de los textos aportados por Denia.