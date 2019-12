Imágenes inéditas del monumental cabreo de Raquel Bollo: "Siempre soy la que aguanta todo y no se hace valer"

El pasado martes Raquel Bollo se cabreó muchísimo con 'Sálvame' por sacar la noticia de que su hijo Manuel va a ser padre. A la colaboradora no le sentó nada bien que no le avisasen antes y le pusiesen en la tesitura de tener que hablar sobre el tema cuando "no le corresponde". Durante la publicidad su cabreo fue a más y tenemos las imágenes inéditas del momento.

"Todos pensáis igual y a nadie se le ocurre decir que llevo razón", le echó en cara la colaboradora a su compañeros. Además, dejó muy claro que no iba a desmentir algo que fuese verdad porque es "legal" pero le duele porque, según ella, su hijo no habría tenido ningún problema en hablar del tema: "Soy la g**** que aguanta todo y no se hace valer. No han valorado nunca nada".