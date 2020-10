Isa Pantoja y Asraf se casan: así hemos vivido paso a paso su historia de amor

La pareja ha anunciado que se dará el "sí, quiero", pero que aun no tiene fecha para el enlace

Son los primeros concursantes confirmados de 'La casa fuerte 2'

Asraf e Isa Pantoja han confirmado que se casan y, además, acabamos de conocer que serán los primeros concursantes de 'La casa fuerte 2'. Aunque debido a la pandemia mundial causada por el Covid 19, la pareja todavía no tiene fecha para el enlace, ambos están muy ilusionados y con muchas ganas de dar este gran paso en su relación. Así hemos vivido su historia de amor:

Sus comienzos en 'GH VIP 6'

Isa Pantoja hablaba del final de su relación con Omar Montes en 'GH VIP 6' y comenzaba su acercamiento con Asraf. "!Que bonita la magia de 'Gran Hermano', menuda tensión se respira, hacéis buena pareja!", les decía ya Suso tras sus primeros tonteos. Ella admitía a Techi que era "el que más mono le parecía".

Entre risas y caricias complices, llegó el primer beso de la pareja. Este pseudo 'edredoning' no pasó desapercibido, ya que mientras el marroquí aseguraba que se habían besado, la hija de la tonadillera lo desmentía.

Omar se convertía en concursante del reality y se convertía en uno de los grandes pilares del modelo. Jorge Javier no podía evitar hacerle la gran pregunta: "¿Te liaste con Isa?". "Sí", zanjaba él provocando el enfado del cantante. "Has estado dos semanas llamándome hermano y ahora me dices eso", dijo muy decepcionado. "Estábamos debajo de las sábanas, empezamos a hablar y nos dimos uno o dos besos", confesó Asraf.

Tras su salida del reality, el mister anunciaba que estaba conociendo a Isa "como amiga". Sin embargo, la pareja oficializaba poco después su relación.

Isa daba un paso más en su relación y grababa en su piel el nombre del marroquí en árabe. Esta no es la primera vez que la prima de Anabel Pantoja se hace un dibujo por amor, ya que con Alejandro Albalá también se tatuó dos veces.

Su peor momento

Sin embargo, no todo fue de color de rosa en su relación. La pareja fue grabada discutiendo en plena calle y las imágenes fueron muy polémicas. Ambos acudieron a un evento con el objetivo de pasar un rato agradable, sin embargo, terminaron a pleno grito en un portal. La mismísima Isabel Pantoja se pronunció al respecto y cargó contra el novio de su hija.

Tras escuchar las palabras de su suegra, el maniquí se derrumbó y aseguró que se trataba de una estrategia para excusarse de no haber ido a la presentación del single de Isa P. "Yo no merezco esto. Isabel me conoce y sabe que nunca haría daño a su hija ni a nadie. Es más, la metí en el portal para protegerla y para que no nos grabaran. Conmigo se está haciendo juego sucio. Isabel lo ha dicho para excusarse de no haber ido a la presentación”, dijo entre lágrimas.

Sí, quiero

Contra viento y marea la relación ha prosperado, y dentro de poco la pareja pasará por el altar para cambiar su estado civil, tal y como confirmó ella misma en 'El programa de Ana Rosa'.