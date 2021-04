Así que Víctor lo ha intentado una última vez directamente: “¿Cómo está la relación familiar?”, le preguntaba y ella respondía: “Aquí la familia no está, la familia no trabaja aquí”.

Víctor Sandoval quiere quitarle la sección a Chelo Gª Cortés

Como ya le ha pasado a Chelo en alguna ocasión, Víctor ha hablado sin tapujos cuando creía que no le grababan y le ha dicho a la guionista: “Yo mato por esta sección, a mí me da igual que me den caña en plató”, decía Víctor. “Esto es un éxito de Vic Diario y no la porquería amable de Chelo García Cortés”, se despedía Víctor.