Acompañamos a casa a Jorge Javier Vázquez y el presentador se emociona: “Tenía que llegar este momento, os quiero mucho”

Tras casi una semana de ingreso, Jorge Javier Vázquez tiene el alta hospitalaria. El presentador ha salido con muy buen aspecto, de muy buen humor ha respondido a las preguntas de los medios y nosotros le hemos acompañado a casa. “Dejé mi casa el sábado porque me dolía la cabeza y ahora vuelvo vivo, cuando sé que podría no haber sido así”, decía el presentador a nuestro reportero, Omar Suárez, y abrazándole, se emocionaba: “Tenía que llegar este momento, os quiero mucho”.

Divertido, sonriente y con muy buen aspecto. Así hemos visto a Jorge Javier Vázquez en su salida del hospital cinco días después de ser intervenido por un ictus. El reportero de ‘Sálvame’, Omar Suárez, le ha acompañado hasta casa en coche y el presentador se mostraba contento contándonos que le ha escrito “el hombre más guapo de España”, también que se ha reencontrado en el hospital con su ex porque le considera parte de su familia y “una de las mejores personas” que ha conocido: “Fue como si no hubiese pasado nada, yo siendo tan pesado, yo ‘ay Paco, que he estado a punto de morirme, tráeme el café”.