Jorge Javier Vázquez, tras la entrevista de Paz Padilla: "Me hubiera gustado que me dijese que se volverán a encontrar porque yo creo que después de esto hay algo"

Paz Padilla ha regresado a la televisión tras la muerte de su marido, Antonio. “Estoy triste, en el camino, en pleno luto”, decía la presentadora y quería transmitir un mensaje muy claro, lo que ha aprendido en este proceso de despedida y acompañamiento es cuánto le quería: “Lo amaba con locura, lo sigo amando y lo amaré con locura, lo único que me ha dejado y que yo le he podido dar es amor”.

“Lo que ha vivido es una tragedia, que una persona muera a los 52 años no es natural”, insistía el presentador que aunque piensa igual que la presentadora, hay algo en lo que difiere: “Me falta encontrar qué pasa después de esto, a mí me parece que algo tiene que haber porque si no… Me hubiera gustado que me dijese ‘sí, nos vamos a encontrar’ porque yo creo que después de esto hay algo, lo creo firmemente porque no le veo ningún sentido si no”.