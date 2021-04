Jorge Javier Vázquez no entiende las palabras de Rosa Benito sobre Rocío Carrasco: "Me parece muy grave"

Rocío no descarta reconciliarse con su hija, pero ahora no está preparada para retomar el contacto con ella y Rosa Benito abordaba la situación en ‘Ya es mediodía’: “Como madre pienso que el cordón umbilical no se rompe nunca, pase lo que pase, habrá que esperar el tiempo, pero hay una niña ahí que también está sufriendo mucho”.

"Me parece muy grave minimizar lo sucedido"

Para él, este no es modo de continuar: “El olvido no es el camino para seguir adelante”. Y es que, remitiéndose a las palabras de Rocío Carrasco, recordaba que debe haber “una reparación” como se hace en multitud de situaciones: “Mientras no se haga, no se puede seguir adelante”.