Rosa Benito acusó a 'Sálvame' de haber machacado a su hija

Rosa Benito atacó a Kike Calleja: "Le he dicho todas las barbaridades"

Kike Calleja responde a las acusaciones de Rosa Benito y le recuerda lo que dijo de su novia, Raquel Abad

Rosa Benito ha ‘brotado’ literalmente contra ‘Sálvame’ y lo ha hecho tras el fichaje de Rocío Carrasco. Cree que su sobrina tiene “derecho” a trabajar, pero también cree que es el mismo derecho que tienen todos y acusa al programa de haber “machacado” a su hija, Chayo Mohedano.

De hecho, Rosa mencionaba al reportero Kike Calleja en alusión a aquel reportaje que hizo en Membrillo, una localidad en la que cantaba su hija Rosario: “Yo recuerdo a ese Kike Callejas que si me oyeran lo que he dicho de ese personaje me meterían en la cárcel con José Luis Moreno”.

“Le he dicho de todas las barbaridades y me persigno cuando tengo malos pensamientos porque no me gustan”, decía desde el plató de ‘Ya es mediodía Fresh’ y la réplica no tardaba en llegar.

"No me voy a poner a tu altura"

Kike Calleja entraba a plató pidiéndole a Rosa que aprenda geografía porque se había equivocado de localidad y también a “hablar” porque le llama “Callejas”. Además, le recordaba que la intención de su hija en aquel reportaje es que ellos no pudieran hacer su trabajo.

“No me voy a poner a tu altura, me considero con educación porque estoy formado”, continuaba diciendo el reportero, que añadía: “Ponte a la altura de tus compañeros y en lugar de montar un show barato, lleva noticias y no estés calentando la silla”.

Además, le acusaba de haber hecho “daño” a familias como la de su actual pareja, Raquel Abad y leía textualmente lo que dijo de ella cuando concursaba en ‘Gran Hermano’: “Me gustaría saber qué pasado ha tenido esta chica, a lo mejor no es de aquí, es de fuera, como dice que es de color, a lo mejor esa es la oscuridad que tiene interiormente”. Sí, Raquel tiene orígenes guineanos y Kike le decía a Rosa: “Por ser de color no es menos”.