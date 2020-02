Estela Grande se cabrea por una pullita de Kiko Matamoros: "No todo vale por la tele"

“Tengo fuera a tu exsuegro ¿Quieres que le diga algo?”, le ha preguntado el presentador a la modelo y ella decía respondiendo a sus preguntas: “No, de mi parte nada”. Cuando le preguntaba si no quería verle ella respondía con un “no me apetece” y añadía: “Ha tenido cuatro años para conocerme”. Así que Jorge Javier se iba al pasillo a transmitirle a Kiko estas palabras: “¡Anda! Los mismos que ha tenido lela para conocerme a mí”, respondía él.

Vuelta de Jorge Javier a maquillaje, aunque esta vez se dejaba la puerta abierta y, aunque nosotros no podíamos verla, Kiko sí: “Mucha suerte en tu nueva andadura, espero que te vaya mejor que en la anterior”, le dejaba caer. Jorge Javier transmitía que Estela estaba enfadándose y el colaborador respondía que también él podía mosquearse. Entonces, se escuchaba a Estela de fondo acusándoles de tomárselo como si fuera una "chorrada" y Jorge Javier negaba.

“¡Menudo drama!”, se quejaba Kiko Matamoros y Estela insistía: “Están pasando cosas importantes de verdad y tomárnoslo a broma no me parece bien, esto no es todo vale por la tele”.