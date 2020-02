El zasca de Kiko Matamoros a Lydia Lozano: "Como periodista quedó regular pero como show-woman maravillosa"

Lydia Lozano se sometió al 'PoliDeluxe' de Conchita tras ser cuestionada por su polémica información sobre Rocío Carrasco y Rocío Flores. Kiko Matamoros ha sido muy crítico con su compañera, llegando incluso a poner en duda su titulación académica. Por ello, ha sido el primero en analizar cómo vio a la colaboradora el pasado sábado: "He visto cosas que me han llamado la atención. Me parece que estuvo en su línea".